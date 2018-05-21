21 Mayıs 2018 Pazartesi7 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:45Güneş 05:34Öğle 13:07İkindi 17:02Akşam 20:27Yatsı 22:09
    • 31°C Adana
    • 29°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 103.247 0.82
  • Altın: 187,605 0.52
  • Dolar: 4,5433 1.24
  • Euro: 5,3347 1.01

Vatandaşa müjde! Yüzde 90'ı silinecek

»
Vergi, prim gibi borçlara yapılandırma başvuruları başladı.
Vatandaşa müjde! Yüzde 90'ı silinecek
Vatandaşa müjde! Yüzde 90'ı silinecek Vatandaşa müjde! Yüzde 90'ı silinecek Vatandaşa müjde! Yüzde 90'ı silinecek

 Yapılandırma ile gecikme faizi yerine YİÜFE hesaplanacak. Peşin ödemede Yİ-ÜFE’nin de yüzde 90’ı silinecek. Bin 886 liralık gecikme faizi yerine 50 lira Yİ-ÜFE ödenecek.

Torba yasa yürürlüğe girdi, borçları yapılandırma süreci başladı. 31 Mart öncesine ait vergi, prim, trafik cezası gibi borçları için Temmuz sonuna kadar başvuranlar, yapılandırma yapabilecek. Yapılandırmada ana paraya dokunulmayacak ancak borçların gecikme faizi silinecek, bunun yerine enflasyona göre hesaplama yapılacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamı ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenirse de Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Taksit seçildiği taktirde ise, söz konusu borçlar, belirlenen katsayılara göre artırılmış olarak ödenecek. 18 aya kadar taksit imkanı olacak. Taksitler 2'şer aylık dönemler halinde ödenecek. Yapılandırma imkanı, toplam borç tutarında önemli bir indirim sağlayacak.

Örneğin; 26 Ekim 2016 vadeli 7 bin 200 liralık KDV'nin süresinde ödenmediğini varsayalım. Bu kanunun yayımı tarihine kadar bin 885 lira gecikme zammı ortaya çıkıyor, toplam borç tutarı 9 bin 85 liraya ulaşıyor. Yapılandırma için başvuruda bulunulması halinde, bin 885 liralık gecikme faizinden vazgeçilecek, Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Bu da 506,57 lira tutuyor. Eğer peşin ödeme seçilirse bu tutarın da yüzde 90'ı silinecek. Böylece Yİ-ÜFE tutarı 50,65 liraya inecek. Yani bin 885 lira faiz yerine 50.65 lira Yİ-ÜFE ödenerek borçtan kurtulunabilecek. 9 bin 85 lira yerine 7 bin 250 lira 65 kuruş ödemeyle borç kapatılabilecek.

vqnvy_1526871210_1798.jpg
 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Resmen yürürlükte! Birçok ilçe etkilenecek...Resmen yürürlükte! Birçok ilçe etkilenecek...İstanbul İmar Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan değişiklikle, silueti bozan imara aykırı rezidanslar yıkılacak veya kısaltılacak.
Pes dedirten ‘dolar’ yalanı! Açıklamayla birlikte operasyon çöktüPes dedirten ‘dolar’ yalanı! Açıklamayla birlikte operasyon çöktüBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Hükümetin döviz mevduatlarına el koyma dedikodusunun abesle iştigal olduğunu söyledi.
Müjde üstüne müjde gelecek! Gözler Erdoğan'daMüjde üstüne müjde gelecek! Gözler Erdoğan'daSeçim beyannamesini 24 Mayıs’ta açıklayacak AK Parti, evi olmayan emekli, işi olmayan genç bırakmayacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, “Son açıklanan ekonomi paketleri alım gücünü artırıp iç talebi canlandıracak” dedi.
Vatandaşa müjde! Yüzde 90'ı silinecekVatandaşa müjde! Yüzde 90'ı silinecekVergi, prim gibi borçlara yapılandırma başvuruları başladı.
Türkiye'den tarihi başarı! Rekor geldiTürkiye'den tarihi başarı! Rekor geldiTürkiye elektrik üretiminde geçen hafta başında bir ilki yaşadı.
İran dava açmıştı! Türk devi için karar çıktıİran dava açmıştı! Türk devi için karar çıktıİran'ın, Onur Air’in kendilerine ait olduğu gerekçesiyle 3 yıl önce İstanbul’da açtığı davalardan ilk karar çıktı. Mahkeme, İran tarafının talepleri için ret kararı verdi.
  • Dolar 4.50'yı geçti21 Mayıs 2018 Pazartesi 07:30
  • Altında yeni rekorlar kapıda21 Mayıs 2018 Pazartesi 07:20
  • Uçuracak hamle! Anlaşma tamam21 Mayıs 2018 Pazartesi 00:41
  • Borçlanan erken emekli olur20 Mayıs 2018 Pazar 10:30
  • Zam geldi ama pompaya yansımadı20 Mayıs 2018 Pazar 09:13
  • Tatil fiyatlarına akaryakıt modeli! Yüzde 20 indirim yapıldı19 Mayıs 2018 Cumartesi 17:00
  • İşte Ramazan'ın şampiyonu! Yüzde 50 zam geldi19 Mayıs 2018 Cumartesi 10:38
  • Alman otomotiv devi 60 bin aracını geri çağırıyor!19 Mayıs 2018 Cumartesi 10:37
  • Elon Musk Hyperloop'un bilet fiyatını açıkladı19 Mayıs 2018 Cumartesi 10:37
  • Fiat'tan flaş karar! Üretimi durduruyor19 Mayıs 2018 Cumartesi 10:36
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri