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Müjde üstüne müjde gelecek! Gözler Erdoğan'da

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Müjde üstüne müjde gelecek! Gözler Erdoğan'da
Seçim beyannamesini 24 Mayıs’ta açıklayacak AK Parti, evi olmayan emekli, işi olmayan genç bırakmayacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, “Son açıklanan ekonomi paketleri alım gücünü artırıp iç talebi canlandıracak” dedi.
Müjde üstüne müjde gelecek! Gözler Erdoğan'da Müjde üstüne müjde gelecek! Gözler Erdoğan'da Müjde üstüne müjde gelecek! Gözler Erdoğan'da

AK Parti, 24 Haziran seçimleri için vatandaşın karşısına ekonomik ve sosyal alanlarda somut adımlarla çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Mayıs'ta tek metin olarak açıklayacağı beyannamede evi olmayan emekli, işi olmayan genç kalmayacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 24 Haziran seçimleri sonrasının Türkiye'nin ekonomi ve yatırım alanında tarihi hamlelere sahne olacağını belirterek, "Türkiye ekonomisinin dinamikleri harekete geçecek, 2023 hedeflerine güven ve istikrar içinde yürümesini sağlayacak. Her kesim büyümeden pay alacak" dedi. AK Parti'nin mayıs ayı "Güçlü Ekonomi Güçlü Toplum" raporunda görüşlerine yer verilen Yılmaz, 2002'de Türkiye'de 3 bin 500 dolar civarında olan kişi başı gelirin bugün 11 bin dolara yaklaştığını belirterek, "2018-2020 Orta Vadeli Plan'a göre bu rakam daha da artacak. Türkiye üst gelir grubuna yerleşecek. Son açıklanan ekonomi paketleri de gelir dağılımı üzerinde olumlu etki yaratacak. Alım gücünü artıracak, iç talebi canlandıracak, ekonomik büyümeyi destekleyecek" dedi.

YOKSULLUK AZALIYOR

Sosyal devlet kavramını gerçeğe dönüştürdüklerini belirten Yılmaz, "Sosyal yardım alanında kullanılan kaynak 2002'de 1 milyar 376 milyon lira iken 2018 bütçesinde 50.8 milyar lira kaynak ayrıldı. 2002'de sosyal yardımlardan faydalanan hane sayısı 1 milyon olurken bu rakam 2017'de 3 milyon 17 bin haneye ulaştı. Bunun sonucunda yoksulluk oranlarını azalttık" diye konuştu.

TOPLUMUN HER KESİMİ BÜYÜMEDEN PAY ALIYOR

Türkiye'nin kapsayıcı büyüme hedeflerine ulaşma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Yılmaz, "Bugün Türkiye ekonomisinin yüzde 7.4 gibi bir büyüme yakalaması sadece makro anlamda elde edilen bir başarıdan ibaret değildir. Mikro düzeyde incelendiğinde toplumun her kesiminin bu büyümeden pay aldığı ve ekonomik büyümenin her hanede hissedildiği ve kapsayıcı olduğu anlaşılmaktadır" dedi.

Yılmaz, "Son 16 yılda kişi başı gelirde yaşanan artış AK Parti hükümetinin sosyal refah anlayışını başarılı şekilde hayata geçirdiğinin göstergesidir" dedi.

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