Seçime 33 gün kala son anket! İşte Erdoğan'ın oy oranı

Seçimlerin ikinci tura kalmayacağını belirten Adil Gür, CHP'nin adayı Muharrem İnce için de CHP'nin genel seçimde aldığı oy oranının üzerine çıkabileceğini söyledi.
Araştırma şirketleri, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi kamuoyunun nabzını sıklıkla tutmaya başladı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin son rakamlar, A&G Araştırma'nın sahibi Adil Gür'den geldi.
SEÇİMLER İLK TURDA BİTER
Akşam gazetesine konuşan Adil Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 55 seviyesinde olduğunu ifade etti.
Seçimlerin ikinci tura kalmayacağını belirten Adil Gür, CHP'nin adayı Muharrem İnce için de bir yorumda bulundu.
Gür, İnce'nin CHP'nin genel seçimde aldığı oy oranının üzerine çıkabileceğini söyledi.