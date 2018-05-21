Pes dedirten ‘dolar’ yalanı! Açıklamayla birlikte operasyon çöktü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Hükümetin döviz mevduatlarına el koyma dedikodusunun abesle iştigal olduğunu söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, döviz mevduatları hakkında açıklamada bulundu.

Sabah'a konuşan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, hükümetin döviz mevduatlarına el koyma dedikodusunun abesle iştigal olduğunu söyledi.

2 YIL ÖNCE DE AYNI OPERASYON

"Öyle bir karar ne tartışıldı, ne görüşüldü, ne de çalışma yapıldı" diyen Akben, "Bu tarz algı operasyonları 2 yıl önce de yapılıyordu. Maalesef her seçim döneminde de yapılıyor. Ama 2001 krizinde bile böyle bir şey olmadı. Türkiye’de ekonomi 16 yıldır piyasa kurallarına uygun bir şekilde yönetiliyor" ifadelerini kullandı.

Mevduatta dövize bir kayma olduğunu söyleyen Akben, bu durumun özellikle ticari, diğer ve resmi mevduatta gözlemlendiğini ancak son dönemde dövizdeki yükselişe sonrasında tasarruf sahiplerinin bunu fırsat görerek TL’ye geçtiği kaydetti.