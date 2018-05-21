21 Mayıs 2018 Pazartesi7 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:45Güneş 05:34Öğle 13:07İkindi 17:02Akşam 20:27Yatsı 22:09
    • 29°C Adana
    • 26°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 102.410 0.53
  • Altın: 187,721 0.58
  • Dolar: 4,5497 2.12
  • Euro: 5,3359 1.46

Liste krizi! Muharrem İnce mitingleri iptal etti

»
Liste krizi! Muharrem İnce mitingleri iptal etti
CHP'de dün gece yaşanan liste depreminden sonra sosyal medyadan "sesim kısıldı" diyerek Zonguldak ve Bartın mitinglerini iptal edebileceğini duyuran İnce'nin bugünkü mitingleri iptal oldu.
Liste krizi! Muharrem İnce mitingleri iptal etti Liste krizi! Muharrem İnce mitingleri iptal etti Liste krizi! Muharrem İnce mitingleri iptal etti

CHP'de dün gece yaşanan liste depreminden sonra sosyal medyadan "sesim kısıldı" diyerek Zonguldak ve Bartın mitinglerini iptal edebileceğini duyuran İnce'nin bugünkü mitingleri iptal oldu.

İNCE'YE YAKIN 20 VEKİL ADAY LİSTESİNE GİREMEMİŞTİ

Dün gece CHP'de vekil listelerinin belli olmasıyla Muharrem İnce’ye yakın yaklaşık 20 milletvekilinden çoğunluğunun aday listelerine girmediği görülmüştü. İnce’ye yakın milletvekillerinden Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Bektaşoğlu, Mehmet Göker, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan tekrar aday yapılmadı. Aday olan isimler arasında sadece Tanju Özcan ve Yaşar Tüzün listelerde yer aldı. Listelerin açıklanmasının ardından Muharrem İnce'ye yakın isimlerde büyük rahatsızlık olduğu öğrenildi. CHP kulislerinde konuşulan bir iddiaya göre İnce'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmesi bekleniyordu.

"SESİM KISILDI" DEMİŞTİ

İnce'nin ekibinden yalnızca 2 ismin olmasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, listenin ortaya çıkmasının ardından Twitter'dan "Sesim kısıldı" diyerek Zonguldak ve Bartın mitinglerini iptal edebileceğini duyurmuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşte Muharrem İnce’nin yalanıİşte Muharrem İnce’nin yalanıTeröristbaşı Gülen’in ABD’den usulüne uygun istenmediğini iddia eden Muharrem İnce’nin yalanını belgeler çürüttü.
Liste krizi! Muharrem İnce mitingleri iptal ettiListe krizi! Muharrem İnce mitingleri iptal ettiCHP'de dün gece yaşanan liste depreminden sonra sosyal medyadan "sesim kısıldı" diyerek Zonguldak ve Bartın mitinglerini iptal edebileceğini duyuran İnce'nin bugünkü mitingleri iptal oldu.
Sırrı'nın oy hayali! Bakın yüzde kaç alacaklarmış..Sırrı'nın oy hayali! Bakın yüzde kaç alacaklarmış..Uzun zamandır gündeme gelmeyen HDP'li Önder, seçimlerde partisinin yüzde 14 oranına ulaşacağını söyledi.
Seçime 33 gün kala son anket! İşte Erdoğan'ın oy oranıSeçime 33 gün kala son anket! İşte Erdoğan'ın oy oranıA&G Araştırma'nın sahibi Adil Gür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 55 oy oranına ulaşacağını söyledi.
Terörist cenazesinde gözyaşı dökmüştü! Yeniden aday mı?Terörist cenazesinde gözyaşı dökmüştü! Yeniden aday mı?Sahip olduğu milyon dolarlık rezidans daireleriyle bilinen CHP'li İlgezdi, yeni dönemde de İstanbul 1. bölge adayları listesinde yerini aldı.
Çok konuşulacak 'Çiller' iddiasıÇok konuşulacak 'Çiller' iddiasıAK Parti’de, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki ekip, milletvekili aday listelerinde son aşamaya geldi.
  • Abdüllatif Şener'in hangi ilden aday olduğu öğrenildi21 Mayıs 2018 Pazartesi 07:30
  • Liste açıklandı! Eren Erdem çıldırdı21 Mayıs 2018 Pazartesi 07:15
  • Mustafa Balbay'a soğuk duş!21 Mayıs 2018 Pazartesi 01:41
  • CHP'nin kiralık vekilleri yeniden aday listesinde21 Mayıs 2018 Pazartesi 01:37
  • CHP'nin milletvekili adayları belli oldu21 Mayıs 2018 Pazartesi 00:53
  • Erdoğan'dan kritik çağrı21 Mayıs 2018 Pazartesi 00:43
  • İnce açıkladı: İptal edersek kusura bakmayın21 Mayıs 2018 Pazartesi 00:39
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zalimler için yaşasın cehennem20 Mayıs 2018 Pazar 23:27
  • CHP'de çizik yiyen isimler!20 Mayıs 2018 Pazar 23:26
  • İbrahim Kalın: Asıl sorun İsrail'dir19 Mayıs 2018 Cumartesi 12:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri