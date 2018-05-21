21 Mayıs 2018 Pazartesi7 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:45Güneş 05:34Öğle 13:07İkindi 17:02Akşam 20:27Yatsı 22:09
    • 30°C Adana
    • 27°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 102.736 0.32
  • Altın: 187,362 0.39
  • Dolar: 4,5394 1.15
  • Euro: 5,3288 0.89

Resmen yürürlükte! Birçok ilçe etkilenecek...

»
İstanbul İmar Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan değişiklikle, silueti bozan imara aykırı rezidanslar yıkılacak veya kısaltılacak.
Resmen yürürlükte! Birçok ilçe etkilenecek...
Resmen yürürlükte! Birçok ilçe etkilenecek... Resmen yürürlükte! Birçok ilçe etkilenecek... Resmen yürürlükte! Birçok ilçe etkilenecek...

İstanbul'un yeni imar yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan değişiklikle tarihi eserleri gölgeleyen imara aykırı yapılar Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla yıkılacak veya kısaltılacak.

Birçok ilçeyi etkileyecek bazı düzenlemeler şöyle:

REZİDANSLARA DÜZENLEME: Ticaret hizmet alanları ile merkezi iş alanlarında rezidans yapılamayacak.

ESTETİK KOMİSYONLARI KURULUYOR: İlgili idareler, gerekmesi halinde ilgili kamu kuruluşlarının da katılımıyla, uzmanlardan oluşan mimari estetik komisyonları kurulacak. Komisyon idare bünyesindeki en az biri mimar olmak üzere inşaat mühendisi, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, şehir plancısı ve harita mühendisinden oluşacak.

BİNALARA RENK, ESTETİK AYARI: Belediye ana arter yollar ve meydanlarda cephe alan binalarla ilgili estetik kurallar getirebilecek. Belediyeler meclis kararıyla çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini belirleyebilecek. Bu düzenleme yönetmelikten önceki yapılar için de geçerli olabilecek. Belediye uygun gördüğü ana arter yollar ve meydanlardan cephe alan binalar ile ilgili şehircilik ve estetik yönünden kurallar getirebilecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Resmen yürürlükte! Birçok ilçe etkilenecek...Resmen yürürlükte! Birçok ilçe etkilenecek...İstanbul İmar Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan değişiklikle, silueti bozan imara aykırı rezidanslar yıkılacak veya kısaltılacak.
Pes dedirten ‘dolar’ yalanı! Açıklamayla birlikte operasyon çöktüPes dedirten ‘dolar’ yalanı! Açıklamayla birlikte operasyon çöktüBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Hükümetin döviz mevduatlarına el koyma dedikodusunun abesle iştigal olduğunu söyledi.
Müjde üstüne müjde gelecek! Gözler Erdoğan'daMüjde üstüne müjde gelecek! Gözler Erdoğan'daSeçim beyannamesini 24 Mayıs’ta açıklayacak AK Parti, evi olmayan emekli, işi olmayan genç bırakmayacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, “Son açıklanan ekonomi paketleri alım gücünü artırıp iç talebi canlandıracak” dedi.
Vatandaşa müjde! Yüzde 90'ı silinecekVatandaşa müjde! Yüzde 90'ı silinecekVergi, prim gibi borçlara yapılandırma başvuruları başladı.
Türkiye'den tarihi başarı! Rekor geldiTürkiye'den tarihi başarı! Rekor geldiTürkiye elektrik üretiminde geçen hafta başında bir ilki yaşadı.
İran dava açmıştı! Türk devi için karar çıktıİran dava açmıştı! Türk devi için karar çıktıİran'ın, Onur Air’in kendilerine ait olduğu gerekçesiyle 3 yıl önce İstanbul’da açtığı davalardan ilk karar çıktı. Mahkeme, İran tarafının talepleri için ret kararı verdi.
  • Dolar 4.50'yı geçti21 Mayıs 2018 Pazartesi 07:30
  • Altında yeni rekorlar kapıda21 Mayıs 2018 Pazartesi 07:20
  • Uçuracak hamle! Anlaşma tamam21 Mayıs 2018 Pazartesi 00:41
  • Borçlanan erken emekli olur20 Mayıs 2018 Pazar 10:30
  • Zam geldi ama pompaya yansımadı20 Mayıs 2018 Pazar 09:13
  • Tatil fiyatlarına akaryakıt modeli! Yüzde 20 indirim yapıldı19 Mayıs 2018 Cumartesi 17:00
  • İşte Ramazan'ın şampiyonu! Yüzde 50 zam geldi19 Mayıs 2018 Cumartesi 10:38
  • Alman otomotiv devi 60 bin aracını geri çağırıyor!19 Mayıs 2018 Cumartesi 10:37
  • Elon Musk Hyperloop'un bilet fiyatını açıkladı19 Mayıs 2018 Cumartesi 10:37
  • Fiat'tan flaş karar! Üretimi durduruyor19 Mayıs 2018 Cumartesi 10:36
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri