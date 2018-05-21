Sırrı'nın oy hayali! Bakın yüzde kaç alacaklarmış..

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi saha çalışmalarına hız verdi.
Örgütü temsil edebilmek için Meclis'e girmeyi hedef belirleyen parti yöneticileri, Kandil'den gelen talimatlar doğrultusunda milletvekili listelerini de hazırladı.
SIRRI'NIN OY HAYALİ
Kamuoyu anketlerinde, barajı geçmesi zor gözüken HDP'yle ilgili Sırrı Süreyya Önder'den iddialı bir çıkış geldi.
Ankara Milletvekili Önder, partisinin barajı rahat bir şekilde geçerek yüzde 14 oranına ulaşacağını savundu.
1 KASIM HEZİMETİ
1 Kasım'da yapılan genel seçimlerden önce de iddialı çıkışlar yapan HDP'li Önder, seçim sonuçlarını gördüğü an başını önüne eğerek üzüntüsünü yaşamıştı.