Olağanüstü önlem alındı! Ak Parti’de alarm

Bugün saat 17.00'ye kadar siyasi partilerin 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday listelerinin teslim edilmesi için son gün.

MHP, cuma günü aday listesini ilettiği YSK'ya bugün de diğer partiler iletecek. AK Parti, listelerde herhangi bir sorun yaşamamak için 3 farklı önlem aldığı öğrenildi.

Siyasi partiler 24 Haziran seçimleri için gösterecekleri milletvekili adaylarına ilişkin listeyi bugün saat 17.00’ye kadar YSK’ya teslim edecek. MHP bu süreyi beklemeden listesini cuma günü vermişti.

AK PARTİ'DE LİSTE İÇİN 3 FARKLI ÖNLEM

AK Parti yönetiminin, son şekli verilen aday listelerinin YSK’ya ulaştırılmasında yaşanabilecek risklere karşı da üç ayrı koruma tedbiri uygulayacağı öğrenildi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Bu nedenle, bugün aday listelerinin YSK’ya teslimi için genel merkezden iki ayrı ekip, iki farklı araçla, iki ayrı güzergâhı kullanarak yola çıkacak.

Yaşanabilecek risklere karşı aday listelerinin saat 17.00’yi beklemeden, 15.00 civarında YSK’ya vermenin planlandığı dile getiriliyor.

SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN LİSTE YSK'DA OLACAK

AK Parti, üçüncü bir tedbir olarak da sabah saatlerinden itibaren YSK’da 81 ilin sadece ilk sıralarının dolu olduğu bir listeyi hazır bekletecek. Belirlenen süre içinde 600 kişilik liste verilemezse, 81 adaylı ‘Tedbir listesi’ eksiklikler daha sonra tamamlanmak üzere YSK’ya teslim edilmiş olacak. Siyasi partilerin, listelerdeki eksikleri 25 Mayıs’a kadar tamamlama imkânı bulunuyor.