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Dün iptal etmişti, bugün karar değiştirdi!

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Dün iptal etmişti, bugün karar değiştirdi!
Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin iptal edildiği bildirilen Bartın ve Zonguldak mitinglerinin yapılacağı açıklandı.
Dün iptal etmişti, bugün karar değiştirdi! Dün iptal etmişti, bugün karar değiştirdi! Dün iptal etmişti, bugün karar değiştirdi!


CHP Zonguldak İl Başkanvekili Hakkı Güney, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin bugünkü Zonguldak mitingini gerçekleştireceğini açıkladı. 

CHP Cumhurbaşkanı Muharrem İnce, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 21 Mayıs 2018 günü Bartın ve Zonguldak'ta yapacağı mitingler öncesi sesinin kısıldığını açıklamıştı. İnce, "Sesim kısıldı, yarın yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz" açıklamalarına yer vermişti. Bunun üzerine Zonguldak Madenci Anıtı önünde gerçekleştirilecek olan miting için hazırlıklar tamamlandı. Ancak mitinglerin iptal edileceği öne sürülünce miting alanı yeniden yaya ve araç trafiğine açılmaya başlandı. 

Madenci Anıtı'na gelerek hazırlıkları yakından takip eden CHP İl Başkanvekili Hakkı Güney, alanda telefon trafiğini sürdürdü. Güney, Muharrem İnce'nin ekibiyle yaptığı görüşmede mitingin gerçekleştirileceği bilgisini aldıklarını söyledi. Gazetecilere açıklamada bulunan Güney, "Muharrem bey Zonguldak'a geliyor. Miting hazırlıklarına tekrar başlıyoruz. Rahatsızlığı vardı, heyetle gerekli görüşmeyi yaptıktan sonra Muharrem bey tekrar kararını verdi. Bunun üzerine Zonguldak'a geliyor" diye konuştu. 
 

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