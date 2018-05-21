İsveçli şarkıcıdan Erdoğan'a tam destek!

Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, "Türk halkının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin için, Suriye için, Arakan gibi dünyanın farklı yerlerindeki Müslümanlar için neler yaptığını biliyor, bundan gurur duyuyor ve destekliyoruz." dedi.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Filistin halkına destek amacıyla 18 Mayıs'ta Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde katılarak, "Filistin Özgür Olacak" eserini seslendirmesine değinen Zain, şunları kaydetti:

"O kadar çok sayıda insanın Kudüs'e destek vermek için geldiğini görmek muhteşemdi. Bunun bir parçası olmak benim için çok önemliydi. Filistin'e desteğimizi gösteren her hareket çok güzel. 'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitinginde olduğum, Filistinle ilgili eserimi seslendirdiğim için çok mutluyum. Kudüs için, Filistinlilerin güçlü kalması için her zaman dua ediyoruz. Oradaki insanların yaptığı şey kolay değil. Yenikapı'daki insanların hepsi Filistin'i desteklemek için geldi. Mitinge katılanların duyduğu endişeyi, enerjiyi ve duygu dolu olduklarını gördüm. 'Filistin özgür olacak' dediğinizde verdikleri tepki çok güzel ve güçlüydü."

- "Dünyanın her yerindeki Müslümanlar Türkiye'nin Filistin'e verdiği destekten mutlu"

Dünyanın her yerindeki Müslümanların Türkiye'nin Filistin'e verdiği destekten mutlu olduğunu ifade eden Zain, "Türk halkının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin için, Suriye için, Arakan gibi dünyanın farklı yerlerindeki Müslümanlar için neler yaptığını biliyor, bundan gurur duyuyor ve destekliyoruz." dedi.