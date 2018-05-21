İndirim üstüne indirim geldi! Vatandaş akın etti

Bankaların konut kredisi faizini yüzde 0.98 seviyesine çekmesi sonrası konut sektöründeki 41 firmanın başlattığı konut satış kampanyasında ilk 6 günde 2 bin konut satıldı.

Beklentinin üzerinde gerçekleşen satışlardan 1-1.5 milyar lira arası ciro elde edildi.

Konutta kampanya rüzgarı esiyor. Ziraat Bankası öncülüğünde bazı bankaların faizi yüzde 0.98'in altına çekmesi sonrası konut sektörünün 3 önemli temsilcisi KONUTDER, GYODER ve İNDER üyesi 41 firmanın başlattığı 'yüzde 5 peşinat, yüzde 20 indirim' kampanyasında 6 gün geride kaldı. Salı günü başlayan kampanyada bugüne kadar 2 bin konut satıldığını ve 1-1.5 milyar lira arası bir ciro rakamının ortaya çıktığını açıklayan İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, bu rakamın beklentilerinin çok üzerinde olduğunu ve bu nedenle kampanyada hedef büyüttüklerini duyurdu.

Katılan firma sayısı artıyor

Durbakayım, yaptığı açıklamada, "Kampanya tahminimizden çok daha fazla ilgi gördü. Kampanyaya katılan firmaların satış ofislerinde büyük bir hareketlilik yaşandı, telefonlarında kilitlenmeler oldu. Demekki kampanya doğru bir şekilde yapılmış" şeklinde konuştu. Durbakayım, kampanyadaki satışların görülmesi sonrası 4 firmanın daha kentilerine katıldığını ifade ederek, toplam katılımcı firma sayısının 45'e çıktığını bildirdi.

Aynı zamanda Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı da olan Durbakayım, kampanyada şu ana kadar kendilerinin 150 daire sattığını, toplam satış rakamının ise 2 bin civarı olduğunu söyledi. Durbakayım, bu satışlar ile 1-1.5 milyar liralık bir satış hacmi elde edildiği bilgisini paylaştı.

İlk hafta rakamları sonrası, kampanyaya başlarken belirledikleri 3 milyar liralık hacim hedefini de 8 milyar liraya çıkardıklarını dile getiren Durbakayım, bu rakamın gerçekleşeceğini düşündüklerinin altını çizdi.

"Malzemeciler ciddi bir indirim vaat etti"

Kampanyanın 15 Haziran'da sona ereceğini ifade eden Durbakayım, "Sonra oturup duruma bakacağız, neticede dövizin durumu ve artan malzeme fiyatları bizi maliyette baskı ile karşı karşıya bıraktı" dedi. Durbakayım son olarak malzemecilerden takviye istediklerini ve İMSAD'ın kendilerine ciddi bir indirim yapmayı vaat ettiğini açıkladı.

"Yanlış algı yaratılıyor"

Konut sektöründe bir köpük olduğunu ve yüzde 20 indirimin bunu ortadan kaldırdığı yönündeki eleştirileri değerlendiren Durbakayım şöyle konuştu:

"Bu eleştiriler haksız. Bankalar yüzd 1.20, yüzde 1.30 gibi faiz oranları uyguluyordu. Biz bu nedenle bankalara katkı payı veriyorduk, yani faizi biz karşılıyorduk. Bu faizler aşağı düşünce biz bu katkımızı cebimizde tutmadık, hatta üzerine ilave de ettik. Yüzde 20 indirim rakamı böyle ortaya çıktı"