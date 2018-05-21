Cani oğul itiraf etti: Annemi mirası için öldürdüm

Annesinin bir yıl önce ölen babasından kalan malları da beraber olduğu erkek arkadaşına devredeceğini söylemesi odada bulunan telefonun kablosuyla annesini boğdu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde işlenen anne cinayeti, oğlunun itirafı üzerine su yüzüne çıktı. Tekin Muzmun (38), ifadesinde annesiyle aralarının iyi olmadığını, miras için sürekli tartıştıklarını söyledi.

Muzmun, annesinin bir yıl önce ölen babasından kalan malları da beraber olduğu erkek arkadaşına devredeceğini söylemesi üzerine çılgına döndüğünü, daha sonra odada bulunan telefonun kablosuyla annesini boğduğunu itiraf etti.

Annesinin hayatında birinin olduğunu bildiklerini ve parasını bu kişiyle paylaştığını söyleyen Tekin Muzmun, olayın aniden geliştiğini planlamadığını belirtti. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Muzmun cezaevine gönderildi.



Olay önceki gün yaşanmıştı. Tek başına yaşayan 62 yaşındaki Aytekin Muzmun adlı kadın, boynuna telefon kablosu dolanarak öldürülmüş halde 38 yaşındaki oğlu Tekin Muzmun tarafından bulunmuştu.

Olay yerine gelen ekipler yaşlı kadının cesedinin kokmuş bir halde olduğu ve evindeki eşyalarının da karıştırılarak ortalığa saçıldığı belirledi. Yapılan sorgulamada, çelişkili ifadeler verdikten sonra annesiyle aralarında sorunlarının olduğu ifade eden Tekin Muzmun, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

Öte yandan edinilen bilgiye göre, oğlu tarafından öldürülen Aytekin Munzur’un ise iki geliniyle ve iki oğluyla da görüşmediği belirtildi.