21 Mayıs 2018 Pazartesi7 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:45Güneş 05:34Öğle 13:07İkindi 17:02Akşam 20:27Yatsı 22:09
    • 32°C Adana
    • 30°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 31°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 102.961 0.54
  • Altın: 188,185 0.83
  • Dolar: 4,5549 1.50
  • Euro: 5,3510 1.31

12'de kaçırıldı, 18'de 2 çocuğu oldu ve öldürüldü!

»
12'de kaçırıldı, 18'de 2 çocuğu oldu ve öldürüldü!
Pelda K.’yı, 12 yaşında ortaokul 2’ye giderken dayısının oğlu Hüseyin O. kaçırdı. 1 yıl sonra ortaya çıktığında ise hamileydi...
12'de kaçırıldı, 18'de 2 çocuğu oldu ve öldürüldü! 12'de kaçırıldı, 18'de 2 çocuğu oldu ve öldürüldü! 12'de kaçırıldı, 18'de 2 çocuğu oldu ve öldürüldü!

Diyarbakır’da doğan ve ismi Kürtçe ‘yeşeren yaprak’ anlamına gelen Pelda’nın hayali öğretmen olmaktı. Ama 2011 yılında, 12 yaşında ortaokul 2’ye giderken dayısının oğlu Hüseyin O. (26) tarafından okul yolunda kaçırılıp alıkonuldu. Ailesinin ve polisin aramasına rağmen bulunamadı. 1 yıl sonra ortaya çıktığında ise hamileydi. Bunun üzerine anne-babası şikâyetlerinden vazgeçti ve aile baskısı üzerine Osmaniye’ye yerleşti. Bu arada farklı suçlardan aranan Hüseyin O. cezaevine girince Pelda K. aynı zamanda dayısı olan kayınpederinin yanına yerleşti.

EVE DÖNDÜKLERİNDE PELDA ÖLMÜŞTÜ
 
Bir erkek çocuk dünyaya getiren Pelda, Hüseyin O. cezaevinden çıktıktan bir süre sonra ikinci çocuğuna hamile kaldı. Biri 7 aylık, diğeri 4 yaşında 2 çocuğu olan 18 yaşındaki Pelda, iddiaya göre Hüseyin O.’ya tanımadığı bir erkeğin kendisini telefonla rahatsız ettiğini söyledi. 23 Temmuz 2017’de Hüseyin O., sim kartın sahibi olan ağabeyi Şahin O. ile görüşmelerin dökümünü almak için GSM bayisine gitti. Döndüklerinde ise kapı açılmadı ve girdikleri evde Pelda iddiaya göre kalbinden vurulmuş halde kanlar içinde bulundu. Otopside Pelda’nın bacağında da kurşun bulundu.
 
‘SOL TARAFINDA TABANCA VARDI’
 
Ağabeyi ile gözaltına alınan Hüseyin O., ifadesinde, “Evden ayrılmadan imam nikâhlı eşime ‘Telefon dökümlerini çıkarmaya gideceğim. Sen aramadıysan sorun yok, sen de aramışsan babanın evine gönderirim, çocukları göremezsin’ dedim. İçeri girdiğimizde bayıldığını düşündüm. Kalbinin üzerinde bir delik fark ettim. Etrafıma baktığımda Pelda’nın sol tarafında bir tabanca vardı. Eşimin kendisine zarar verecek bir yapısı yoktu” dedi.
 
Tanık bir komşu ise “Hüseyin ve akrabası içeri girdikten 1-2 dakika sonra tek el silah sesi duydum. Kapı açıktı, eve girdiğimde Pelda yerde yatıyordu. Eşi ve beyaz gömlekli biri içerideydi. Odada siyah bir tabanca gördüm. Ancak Pelda’nın vurulma anını görmedim. Komşuma giderek, ‘Adam eşini öldürdü’ dedim” diye ifade verdi. Tanık olarak dinlenen 112 Acil Servis personeli de “Müdahale ederken, Hüseyin O. ‘Alın bu silahı yok edin’ diyerek yanındaki beyaz gömlekliye (Şahin O.) verdi” diye konuştu.
 
‘SİLAHIM YOK’ DEDİ 2 TABANCA BULUNDU
 
Bu ifade üzerine Şahin O.’nun evinde yapılan aramada 2 tabanca bulundu. Hüseyin O. savcılıkta, evde kendisine ait silah olmadığını ve Pelda’nın sol tarafında bulunan tabancanın kime ait olduğunu bilmediğini ileri sürdü. Şahin O. ise “Hüseyin, eşinin kendisini aldattığından şüpheleniyordu. Benim adıma kayıtlı olan yengemin kullandığı sim kartı bana verip telefoncudan mesaj ve konuşma dökümünü almamı istedi. Geri döndüğümüzde yengem kapıyı açmadı. Camdan perdeyi aralayıp içeri baktığımızda Pelda yerde yatıyordu. Pencereden girip kapıyı açtım. Hüseyin odaya girer girmez yerde yatan Pelda’ya tekme attı. Pelda’nın kalp hizasından kan akıyordu. Hüseyin’in yerden aldığı silahı mutfağa fırlattığını gördüm. Ambulans geldi, Pelda’yı hastaneye götürdüler” ifadesini kullandı. 2 kardeş, ifadelerinin ardından tutuklandı.
 
‘Kasten adam öldürmek’ten müebbet hapis istemiyle hakkında dava açılan Hüseyin O., ilk duruşmada, “Eşimi yerde yatar vaziyette gördüğümde üzerimdeki kurusıkı tabancayı çıkararak intihar etmek istedim. Çocuklarım aklıma geldi. Silahı indirirken yere doğru ateş aldı. Bu sırada yerde yatan Pelda’nın bacağına isabet etmiş olabilir” dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Adolf Hitler'in ölüm tarihi kanıtlandı!Adolf Hitler'in ölüm tarihi kanıtlandı!European Journal of Internal Medicine isimli dergide yayınlanan çalışmaya göre Moskova'da sergilenen kalıntılar üzerinde çalışan Fransız bilimadamları, Adolf Hitler'in 30 Nisan 1945'te hayatını kaybettiğini kanıtladı.
Gizem Karaca'nın evinde esrar makinesi bulundu!Gizem Karaca'nın evinde esrar makinesi bulundu!Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın da aralarında olduğu 34 sanığın yargılandığı uyuşturucu davasında ceza yağmış, mahkeme oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca’ya, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası vermişti.
12'de kaçırıldı, 18'de 2 çocuğu oldu ve öldürüldü!12'de kaçırıldı, 18'de 2 çocuğu oldu ve öldürüldü!Pelda K.’yı, 12 yaşında ortaokul 2’ye giderken dayısının oğlu Hüseyin O. kaçırdı. 1 yıl sonra ortaya çıktığında ise hamileydi...
10 kişiyi öldürmüştü dans görüntüleri ortaya çıktı10 kişiyi öldürmüştü dans görüntüleri ortaya çıktıÖğrenim gördüğü lisede 10 kişiyi öldüren 17 yaşındaki Pagourtzis, bir festivalde kaydedilen görüntülerde geleneksel Yunan halk oyunları performansı sergiliyor.
Cani oğul itiraf etti: Annemi mirası için öldürdümCani oğul itiraf etti: Annemi mirası için öldürdümAnnesinin bir yıl önce ölen babasından kalan malları da beraber olduğu erkek arkadaşına devredeceğini söylemesi odada bulunan telefonun kablosuyla annesini boğdu.
Uyurken pantolonunun cebini kesip parasını çaldılarUyurken pantolonunun cebini kesip parasını çaldılarBatman'da, camide uyuyan M.A.’nın (47) pantolonunun arka cebini jiletle kesen hırsız, 2 bin 500 lirasını alarak kaçtı
  • İrfan Değirmenci şokta21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:02
  • Yıllarca türbe sanılıyordu! Yunanlı boksör çıktı21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:01
  • İsveçli şarkıcıdan Erdoğan'a tam destek!21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:01
  • 5 ayrı olaydan 27 yıl cezası vardı! Yakalandı...21 Mayıs 2018 Pazartesi 12:20
  • Belhanda sahneye ilahiyle çıktı21 Mayıs 2018 Pazartesi 02:00
  • Nihat Hatipoğlu'ı şok eden soru21 Mayıs 2018 Pazartesi 01:20
  • Selçuk Bayraktar'dan eşi Sümeyye'ye jest!21 Mayıs 2018 Pazartesi 00:49
  • İnceleme için gitti, hayat kurtardı21 Mayıs 2018 Pazartesi 00:45
  • Diriliş’ten neden ayrıldığı oraya çıktı!19 Mayıs 2018 Cumartesi 13:10
  • Katil elbise dolabından çıktı!19 Mayıs 2018 Cumartesi 09:34
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri