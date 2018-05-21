21 Mayıs 2018 Pazartesi7 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:45Güneş 05:34Öğle 13:07İkindi 17:02Akşam 20:27Yatsı 22:09
    • 32°C Adana
    • 30°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 31°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 102.961 0.54
  • Altın: 188,185 0.83
  • Dolar: 4,5549 1.50
  • Euro: 5,3510 1.31

Gizem Karaca'nın evinde esrar makinesi bulundu!

»
Gizem Karaca'nın evinde esrar makinesi bulundu!
Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın da aralarında olduğu 34 sanığın yargılandığı uyuşturucu davasında ceza yağmış, mahkeme oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca’ya, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası vermişti.
Gizem Karaca'nın evinde esrar makinesi bulundu! Gizem Karaca'nın evinde esrar makinesi bulundu! Gizem Karaca'nın evinde esrar makinesi bulundu!

Uyuşturucu davasında 4 yıl 2 ay hapis cezası alan ünlülerin evinden çıkan deliller ve telefon konuşmaları, cezanın en büyük dayanağı oldu. 

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi, Çağatay Ulusoy’un evinde 7.9 gram esrar, Ulusoy’un eski menajeri Selin Boronkay’ın İstanbul Beşiktaş’taki evine yapılan baskında 3 gram bonzai, 3 paket esrar içiminde kullanılan sarma kâğıdı, sarma makinesi, 39.4 gram esrar, 2 enjektör, 1 ecstasy hap ele geçirildi. 

KARACA: MERAK EDİP KULLANDIM 

Merak ettiği için 2-3 kez esrar kullandığını belirten Selin Boronkay, uyuşturucuyu katıldığı davetlerde adını duyup telefonuna ulaştığı Cengiz Esmer’den aldığını söyledi. Evinde ele geçen esrarın kendisine ait olduğunu kabul eden Boronkay, enjektörlerinse kulağı için olduğunu iddia etti. 

Arkadaş ortamında merak ettiği için esrar içtiğini kaydeden oyuncu Gizem Karaca’nın evindense esrar öğütmede kullanılan 2 metal düzenek çıktı.

Düzeneği Viyana’da bir mağazadan ‘sarmısak öğütmek için aldığını öne süren Karaca, uyuşturucu madde hazırlanmasında kullanıldığını bilmediğini ve kullanmadığını söyledi.

Çağatay Ulusoy ile kısa süren bir beraberlik yaşadığını dile getiren Karaca, “Çağatay uyuşturucu kullanır. Zaman zaman birlikte kullandık. Ergun Taş da oyuncudur. Evine gittiğimiz zaman Çağatay’a ve bana esrar ikram ederdi. Kimseye uyuşturucu temin etmedim. Kendi kullanımım için esrar almadım” diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Adolf Hitler'in ölüm tarihi kanıtlandı!Adolf Hitler'in ölüm tarihi kanıtlandı!European Journal of Internal Medicine isimli dergide yayınlanan çalışmaya göre Moskova'da sergilenen kalıntılar üzerinde çalışan Fransız bilimadamları, Adolf Hitler'in 30 Nisan 1945'te hayatını kaybettiğini kanıtladı.
Gizem Karaca'nın evinde esrar makinesi bulundu!Gizem Karaca'nın evinde esrar makinesi bulundu!Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın da aralarında olduğu 34 sanığın yargılandığı uyuşturucu davasında ceza yağmış, mahkeme oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca’ya, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası vermişti.
12'de kaçırıldı, 18'de 2 çocuğu oldu ve öldürüldü!12'de kaçırıldı, 18'de 2 çocuğu oldu ve öldürüldü!Pelda K.’yı, 12 yaşında ortaokul 2’ye giderken dayısının oğlu Hüseyin O. kaçırdı. 1 yıl sonra ortaya çıktığında ise hamileydi...
10 kişiyi öldürmüştü dans görüntüleri ortaya çıktı10 kişiyi öldürmüştü dans görüntüleri ortaya çıktıÖğrenim gördüğü lisede 10 kişiyi öldüren 17 yaşındaki Pagourtzis, bir festivalde kaydedilen görüntülerde geleneksel Yunan halk oyunları performansı sergiliyor.
Cani oğul itiraf etti: Annemi mirası için öldürdümCani oğul itiraf etti: Annemi mirası için öldürdümAnnesinin bir yıl önce ölen babasından kalan malları da beraber olduğu erkek arkadaşına devredeceğini söylemesi odada bulunan telefonun kablosuyla annesini boğdu.
Uyurken pantolonunun cebini kesip parasını çaldılarUyurken pantolonunun cebini kesip parasını çaldılarBatman'da, camide uyuyan M.A.’nın (47) pantolonunun arka cebini jiletle kesen hırsız, 2 bin 500 lirasını alarak kaçtı
  • İrfan Değirmenci şokta21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:02
  • Yıllarca türbe sanılıyordu! Yunanlı boksör çıktı21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:01
  • İsveçli şarkıcıdan Erdoğan'a tam destek!21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:01
  • 5 ayrı olaydan 27 yıl cezası vardı! Yakalandı...21 Mayıs 2018 Pazartesi 12:20
  • Belhanda sahneye ilahiyle çıktı21 Mayıs 2018 Pazartesi 02:00
  • Nihat Hatipoğlu'ı şok eden soru21 Mayıs 2018 Pazartesi 01:20
  • Selçuk Bayraktar'dan eşi Sümeyye'ye jest!21 Mayıs 2018 Pazartesi 00:49
  • İnceleme için gitti, hayat kurtardı21 Mayıs 2018 Pazartesi 00:45
  • Diriliş’ten neden ayrıldığı oraya çıktı!19 Mayıs 2018 Cumartesi 13:10
  • Katil elbise dolabından çıktı!19 Mayıs 2018 Cumartesi 09:34
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri