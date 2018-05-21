AK Parti'de sıcak saatler! Heyecan dorukta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekili aday listelerinin son şeklini vermek için kurmaylarıyla birlikte çalışıyor. Liste 2 saat içinde Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım sabahın erken saatlerinde partinin genel merkezine gelerek milletvekili adayı listelerine son şeklini vermek için mesaiye başladı.

160-170 VEKİL YER ALMAYACAK

Erdoğan ve Yıldırım'a Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun da eşlik ediyor. AK Parti'den 294 millettvekili yeni dönemde de vekil olabilmek için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Başvuru yapan 160-170 civarında milletvekilinin yeni dönemde listelerde yer almayacağı belirtiliyor.

KAÇ BBP'Lİ OLACAK?

AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı'na dahil olan BBP'nin adayları AK Parti çatısı altında seçime girecek. Kaç BBP'li vekilin listede yer alacağı merak ediliyor.

ADAYLAR TAAHHÜTNAME İMZALADI

AK Parti'de adaylara tahhütname imzalatıldığı öğrenildi. Bu kapsamda adaylar, “Milletvekili seçilmem halinde, seçim çevremde ikamet edeceğimi, TBMM’nin çalışmadığı ve partimin görevlendirmede bulunmadığı günlerde bütün zamanımı seçim çevremde geçireceğimi kabul ve taahhüt ederim.” yazılı bir taahhütname imzaladı.

SORGUN TESLİM EDECEK

AK Parti'nin 27 Dönem Milletvekili adaylarının yer aldığı liste bugün saat 15.00 ila 16.00 arasında YSK'ya teslim edilecek. Listeyi Ahmet Sorgun'un teslim etmesi bekleniyor.

Milletvekili listelerinin 17.00'a kadar YSK'ya teslim edilmesi gerekiyor. Şu ana kadar listesini YSK'ya teslim eden tek parti MHP oldu.

HABERTÜRK