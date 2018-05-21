Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı!

Hababam Sınıfı oyuncularından Dinçay Çetindamar, 62 yaşında kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Oyunculuğu bıraktıktan sonra esnaflık yapan Çetindamar, zaman zaman "Hababam Sınıfı" buluşmalarında yer alıyordu.

Usta oyuncu vefat etmeden önce yaptığı bir röportajda Hababam Sınıfı için şu sözleri söyledi:

"Bizim zamanımızda amatör ruhla genç yaşta filmlerde ve dizilerde oynadık. Şimdilerde ise 40 yaşındaki insanlar liseli genç rolünde oynuyor. İlgi görmemesinin sebebi de bu. Hababam Sınıfı gerçek bir hayat hikayesi. Yeni filmler, diziler var olacak ama Hababam Sınıfı her zaman tazeliğini koruyacak. Hababam Sınıfı’nda üstlendiğim rol ile Halit Akçatepe, Tarık Akan, Kartal Tibet, Şener Şen ve Adile Naşit gibi dev isimlerle tanıştım. Dizide en çok sevdiğim ve hayranı olduğum isim Kemal Sunal’dı. Biz o dönemlerde para için değil sadece o kadroda yer almak için oynadık."