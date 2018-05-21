İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen sanıklar arasında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraraslan, eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş da bulunuyor.
21 Mayıs 2018 Pazartesi7 Ramazan 1439
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FETÖ'cü 104 haine ağırlaştırılmış müebbet
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