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FETÖ'cü 104 haine ağırlaştırılmış müebbet

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FETÖ'cü 104 haine ağırlaştırılmış müebbet
İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında haklarında karar verilen 137 sanıktan 104'üne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
FETÖ'cü 104 haine ağırlaştırılmış müebbet FETÖ'cü 104 haine ağırlaştırılmış müebbet FETÖ'cü 104 haine ağırlaştırılmış müebbet


İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen sanıklar arasında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraraslan, eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş da bulunuyor.
 

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FETÖ'cü 104 haine ağırlaştırılmış müebbetFETÖ'cü 104 haine ağırlaştırılmış müebbetİzmir'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında haklarında karar verilen 137 sanıktan 104'üne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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