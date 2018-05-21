İmralı’da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın kız kardeşi Fatma'nın kızı olan ve 2 dönemdir HDP'den Şanlıurfa milletvekilliği yapan Dilek Öcalan, 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmedi. HDP, 24 Haziran seçimlerinde bu kez Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın oğlu olan ve Mardin'de HDP İl Eş Başkanlığı da yapan Ömer Öcalan'ı, Şanlıurfa'da birinci sıradan aday gösterdi.
21 Mayıs 2018 Pazartesi7 Ramazan 1439
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Dilek Öcalan'ın yerine, kuzeni aday gösterildi!
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