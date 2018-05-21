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Dilek Öcalan'ın yerine, kuzeni aday gösterildi!

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Dilek Öcalan'ın yerine, kuzeni aday gösterildi!
Şanlıurfa'da 2 dönemdir HDP'den milletvekili olan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan, 24 Haziran'da aday gösterilmezken, yerine kuzeni Ömer Öcalan birinci sıradan aday oldu.
Dilek Öcalan'ın yerine, kuzeni aday gösterildi! Dilek Öcalan'ın yerine, kuzeni aday gösterildi! Dilek Öcalan'ın yerine, kuzeni aday gösterildi!


İmralı’da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın kız kardeşi Fatma'nın kızı olan ve 2 dönemdir HDP'den Şanlıurfa milletvekilliği yapan Dilek Öcalan, 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmedi. HDP, 24 Haziran seçimlerinde bu kez Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın oğlu olan ve Mardin'de HDP İl Eş Başkanlığı da yapan Ömer Öcalan'ı, Şanlıurfa'da birinci sıradan aday gösterdi.
 

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