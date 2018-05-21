21 Mayıs 2018 Pazartesi7 Ramazan 1439
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  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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İşte HDP’nin il il milletvekili aday listesi

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İşte HDP’nin il il milletvekili aday listesi
Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.
İşte HDP’nin il il milletvekili aday listesi İşte HDP’nin il il milletvekili aday listesi İşte HDP’nin il il milletvekili aday listesi

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi. İşte sıralı tam liste...

HDP’nin il il milletvekili aday listesi şöyle oluştu.

ADANA 

1-TULAY HATIMOĞULLARI
2-KEMAL PEKÖZ

ADIYAMAN

1-HASAN BASRİ YORULMAZ

AFYONKARAHİSAR

1-NEVİN AYTEKİN

AĞRI

1-BEDRAN ÖZTÜRK
2-DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR
3-DALHA KAYA
4-KEZİBAN DUMLU

AMASYA

1-HAMZA YILMAZ

ANKARA 1. BÖLGE

1-FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR

2-EŞREF KİRAZ

ANKARA 2. BÖLGE

1-NURAY TÜRKMEN CANLI

ANKARA 3. BÖLGE

1-VELİ SAÇILIK

ANTALYA 

1-KEMAL BÜLBÜL
2-DENİZ YILDIRIM

ARTVİN 
1-RECEP DEMİRCİ

AYDIN
1-FERHAT TUNÇ YOSLUN

BALIKESİR
1-NESİBE YÖYLER

BİLECİK
1-FEHMİ KORKMAZ

BİNGÖL
1-ERDAL AYDEMİR
2-NİHAT AKSOY
3-GÜLİSTAN AZAK

BİTLİS
1-MAHMUT CELADET GAYDALI
2-ZAHİT MUTLU
3-SEVDA TABAK YAMAÇ 

BOLU
1-KENAN BALTA

BURDUR
1-BEKİR ÇİÇEK

BURSA 1. BÖLGE
1-YÜKSEL AKGÜN

BURSA 2. BÖLGE
1MEHMET EMİN ADIYAMAN

ÇANAKKALE 
1-BÜLENT KÖREĞİ

ÇANKIRI
1-NAZLI ÇOBAN

ÇORUM 
1-BEKTAŞ İLHAN EKE

DENİZLİ
1-ŞERİFE YILDIRIM

DİYARBAKIR 

1-ADNAN SELÇUK MIZRAKLI
2-SALİHE AYDENİZ
3-İMAM TAŞÇIER
4-REMZİYE TOSUN
5-HİŞYAR ÖZSOY
6-SEMRA GÜZEL 
7-GARO PAYLAN
8-DERSİM DAĞ
9-MUSA FARİSOĞULLARI
10-ABDURRAHİM DURMUŞ 
11-MEHMET TEMİZYÜZ
12-FERDA FAHRİOĞLU AKIN

EDİRNE
1-MURAT AMİL

ELAZIĞ 
1-CEVDET KONAK 
2-SELMA METİN

ERZİNCAN
1-PINAR AYTEKİN ÖZGÜÇ

ERZURUM
1-MEHMET KASIM FIRAT
2-ZELİHA DÜNDAR

ESKİŞEHİR
1-HÜSEYİN DEMİR
2-NURTEN ÖZER ULUÇELEBİ

GAZİANTEP
1-MAHMUT TOĞRUL
2-BEDRİYE YORGUN
3-MEHMET KARAYILAN 

GİRESUN
1-HALİL KARAVELİOĞLU

GÜMÜŞHANE
1-SEYİT KARTAL

HAKKARİ 
1-LEYLA GÜVEN
2-SAİT DERE
3-ÖZGÜR ZEYDANOĞLU

HATAY
1-BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU

ISPARTA 
1-MEVLÜT SABUNCU
2-CELAL ÇİÇEK


MERSİN 
1-FATMA KURTULAN
2-RIDVAN TURAN
3-ATİLLAH GÜNEY

İSTANBUL 1. BÖLGE

1-PERVİN BULDAN
2-MUSA PİROĞLU
3-ERKAN BAŞ 
4-EROL KATIRCIOĞLU
5-SEMA UÇAR

İSTANBUL 2. BÖLGE

1-AHMET ŞIK
2-OYA ERSOY
3-HÜDA KAYA
4-MUSTAFA AVCI
5-TÜLAY KORKUTAN

İSTANBUL 3. BÖLGE
1-TURGUT ÖKER
2-DİLŞAT CANBAZ KAYA
3-HAKKI SARUHAN OLUÇ
4-ALİ KENANOĞLU

İZMİR 1.BÖLGE
1-SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ
2-NURETTİN TURĞAY
3-YALÇIN YANIK
4-RAHİME TURAN
5-HÜSEYİN ÇAĞLAR

İZMİR 2. BÖLGE
1-MURAT ÇEPNİ
2-İDİL UĞURLU
3-AYŞE YILMAZ
3-MEHMET AKER
4-CEMİLE AYDIN

KARS
1-AYHAN BİLGEN
2-ARZU MUCO
3-BİŞAR ABDİ ALİNAK

KASTAMONU
1-HÜSEYİN GÖKOĞLU

KAYSERİ
1-KADRİ ERENER
2-EYLEM CENGİZ

KIRKLARELİ
1-DİREN CEVAHİR ŞEN

KIRŞEHİR
1-GÖKHAN AKIN
2-HELİZ ABI

KOCAELİ
1-ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU
2-FATMA YILDIRIM
3-KUREYŞ BİLGİÇ
4-YASEMİN ÜÇER

KONYA
1-BÜLENT KILIÇ
2-BERNA ÇELİK
3-EYLÜL YAYLACI
4-GIYASETTİN ALMAZ
5-JİYAN HURİ YALÇIN
6-RAMAZAN OT
7-BAHAR EKİNCİ

KÜTAHYA
1-ABDURRAHMAN ADIYAMAN

MALATYA
1-MEHMET TUNCEL
2-JİYAN TAŞ
3-KEMAL GEDİK
4-FATMA ALATAŞ
5-HÜSEYİN KILINÇ
6-SİNAN ÖZTÜRK

MANİSA 
1-LEZGİN BOTAN
2-BİRGÜL SAĞSÖZ
3-ADNAN MANKAN
4-HASRET ASLAN
5-CEVDET YILDIZ
6-BAYRAM SÖNMEZ
7-ABİDDİN PADAK
8-NİHAT YILDIRIM
9-İHSAN ÇAÇA
10-VEYSİ DURGUT

KAHRAMANMARAŞ 
1-HÜSEYİN BAKIR
2-MERYEM YILDIZ
3-RAUF TEPE
4-SEVGİ BORAK
5-ŞAHİN ŞANCİ
6-TÜLAY KILINÇ DENİZ
7-İNANÇ YILDIZ
8-RECEP KAYA

MARDİN
1-MİTHAT SANCAR
2-PERO DUNDAR
3-TUMA ÇELİK
4-EBRÜ GÜNAY
5-GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN
6-DİLAVER İNAL

MUĞLA
1-SULTAN ÖZCAN
2-HÜSRAN BELGİN KOÇ
3-YILMAZ YÜKSEL
4-EBRU DEMİR
5-KEMAL KOÇ
6-SEBAHAT FIRAT
7-ABDULLAH İPEKLİ

MUŞ
1-GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT
2-MENSUR IŞIK
3-ŞEVİN COŞKUN
4-ADNAN TOPÇU

NEVŞEHİR
1-İRFAN TURAN
2-BEDRETTİN ESER
3-KEVSER YALÇIN

NİĞDE
1-MEHMET SALİH İTAH
2-İBRAHİM AVŞAR
3-ÜMRAN BATURAY

ORDU
1-MESUT BİLGİ
2-BAYRAM KUŞMAN
3-RUKEN KAYAALP
4-ŞEVDER YANDI
5-ÇETİN KAPLAN
6-TAHSİN TİMUR

RİZE
1-NECMETTİN DURMUŞ
2-KÖNA HAZAR ÖZSOY
3-SEVGİ EVREN KÖROĞLU

SAKARYA
1-ÇİÇEK ARIÇ
2-HİVİDAR TANGÜNER
3-HÜSEYİN KAYA
4-GAYE ÇALIŞKAN
5-KEMAL AKTAŞ
6-DERYA BİNGÖL
7-HAYDAR EROL

SAMSUN
1-MEDİHA OYA YAĞCI
2-CELAL KOCABIYIK
3-EFRAİM VAYİÇ
4-ALİ DURSUN KURT
5-FİKRİ YOLAYDIN
6-KUBİLAY ÖZTÜRK
7-CEMİL AKSU
8-SEVDA ÖZBEK YAKUT
9YUSUF KIR

SİİRT
1-MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
2-SIDIK TAŞ

SİNOP
1-AYŞE GÜL KAFKAS
2-SEFA ÖZTÜRK

SİVAS
1-SALİM KAPLAN
2-FERAY MERTOĞLU
3-HÜSEYİN ERİŞ
4-GURBET DEMİRHAN
5-ERHAN GÖVERCİN
6-HALİME TUNÇ
7-TEKİN ÇATALKAYA

TOKAT
1-ERDAL BEKTAŞ
2-RANA RENDE
3-NAMET ERTOĞAN
4-MUHAMMET VEYSEL YILDIZ
5-SERVET YÜKSEL

TRABZON
1-HÜSEYİN TAKA
2-AHMET HAZAR DİLAVER
3-KADER UZUN MADENKUYU
4-NURETTİN KARADENİZ
5-GÜVEN ATABAY
6-DURSUN ALİ KURT

TUNCELİ
1-ALİCAN ÖNLÜ
2-MERAL HANBAYAT YEŞİL
ŞANLIURFA
1-NİMETULLAH ERDOĞMUŞ
2-AYŞE SÜRÜCÜ
3-NUSRETTİN MAÇİN
4-ÖMER ÖCALAN
5-ALİYE KIZILDAMAR
6-İSMAİL KAPLAN
7-ROZA YAZMACI
8-YUSUF YETİM
9-SONGÜL ARPA
10-ORHAN ÖZKAN
11-ELİF ROJDA TALAR
12-CELALEDİN ERKMEN
13-MERAL BALTER
14-BİŞAR TÜYSÜZ

UŞAK
1-SÜLEYMAN SÖZKESEN
2-ŞÜKRAN SARI
3-MEMET LATİF YILDIRIM

VAN
1-SEZAİ TEMELLİ
2-BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN
3-MURAT SARISAÇ
4-MUAZZEZ ORHAN
5-TAYİP TEMEL
6-CENGİZ ÇİÇEK
7-MUKADDES KARAKOÇ
8-ASUMAN YELMAZER

YOZGAT
1-YUSUF ARAN
2-MEHMET ŞİRİN EREZ
3-DENİZ ÖZTÜRK
4-CEM EREN ASLAN

ZONGULDAK
1-MEHMET ZEKİ SALMANOĞLU
2-BEDİRHAN GÜNEŞ
3-ASYA GEZER
4-FEVZİ KAYA

AKSARAY
1-SEYİT MEHMET KESKİN
2-CİHAN YILMAZ
3-ŞÜKRAN ACAR
4-AHMET DEMİR

BAYBURT
1-ŞEMSETTİN TAKVA

KARAMAN
1-CEMİL YALÇIN
2-AYŞE DURUNESİL
3-REMZİ GÖKDAĞ

KIRIKKALE
1-DOĞAN ANĞAY
2-RIFAT RONİ
3-TEKYEDDİN AKTAŞ

BATMAN
1-İDRİS BALUKEN
2-FELEKNAS UCA
3-NECDET İPEKYÜZ
4-AYŞE ACAR BAŞARAN
5-ŞÜKRÜ BAYTAR

ŞIRNAK
1-ABDULLAH GÜNGEN
2-LEYLA BİRLİK
3-HÜSEYİN KAÇMAZ
4-NURAN İMİR

BARTIN
1-YILMAZ TOPALOĞLU
2-ŞAYESTE SALMANOĞLU

ARDAHAN 
1-TAŞKIN AKTAŞ
2-YAŞAR KAYA

IĞDIR    
1-KIZNAZ TÜRKELİ
2-HABİP EKSİK

YALOVA
1-ALİ FUAT HATİP
2-HEDİYE POLAT
3-ABDURRAZAK EKİNCİ

KARABÜK
1-ENSAR TOPAL
2-MUSTAFA ÖZSOY
3-DERYA GÖÇTÜRK

KİLİS
1-KASIM KISA
2-EZEL AYDIN

OSMANİYE
1-AHMET EKEN
2-MÜSLÜM ÇAĞAN
3-DERYA TURHAN
4-CELAL EKER

DÜZCE
1-YAHYA MACİT 
2-SEMA GÜNEŞ
3-MEHMET ŞERİF ORGUN

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