Doğru Toplu Sms Tercihi İçin Gerekli Bilgiler

Çünkü broşür bastırmak, yaptırdığınız broşürleri dağıtmak için personel ihtiyacı, çeşitli ürün tanıtım broşürleri oluşturmak hem masraflı hem de çok fazla kitleye ulaşamama gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Ayrıca bir ürününüz ile ilgili anlık olarak indirim kararı alabilirsiniz ve sadece bugüne özel bir indirim uygulamış olabilirsiniz. Tabii ki böyle durumlarda da müşterilerinize anlık ulaşmanız gerekmektedir. Bu yüzden toplu sms sizin için çok ideal bir çözüm olabilir.

Peki binlerce toplu sms satışı yapan firma içersinden hangisini seçmeniz gerekiyor ya da seçim yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor kısaca bunları açıklayalım. Tüm aşamaların sonucunda aramanız gereken kriterler neler göz atalım.

Toplu sms işlemi yapan firmaların direkt olarak BTK üzerinden işletmeci yetkisine sahip lisansı var mı ve bu işleri yapmaya yetkili firmamı öncelikle bunlara bakmanız gerekmektedir. Bu lisansa sahip firmalar direkt yasal olarak işlemlerinizi gerçekleştirir ve BTK izinleri sayesinde herhangi bir sorun yaşamadan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Attığınız smslerin karşı tarafa başlıklı olarak gitmesi zorunludur. Sadece numara ile gönderim artık tamamen yasaklandı. Bunu kesinlikle unutmayın. Bu yüzden eğer firmadanpaket satın alırsanız mutlaka karşı tarafa toplu sms attığınızda firma isminin(maksimum 11 karakter ile sınırlıdır) çıkması gerekmektedir.

Diğer husus gönderdiğiniz mesajlar maksimum kaç dakikada sistem üzerinden gönderiliyor araştırın. 2 ya da 3 saniye içinde gönderiminizi sağlıyor mu? Mesaj gönderildikten sonra karşı tarafa ulaşıyor mu, sistem üzerinden bunların takibini yapabiliyor musunuz, size detaylı bir rapor paneli sunabiliyor mu gibi önemli özellikleri var mı kontrol ediniz. Rapor sistemi eğer numara tamamen kapanmışsa sms gitmeyecektir ve bu bakileriniz boşa gitmeyecektir. Sistem üzerinden geri yükleme yapabilirsiniz. Bu sizin boşuna para harcamanıza engel olacaktır.Sms atmak için kullandığınız panel basit mi? Bir sms atmak için on adımdan oluşan gereksiz zahmetlere katlanmayın ve almadan önce sisteme üyeliğinizi gerçekleştirerek panele göz atınız ve denemeler yapınız. İlerleyen zamanlarda çoklu numara aktarmak için excel tablosu ile işlem yapabileceğiniz panelleri tercih edin.

Sonuncu ve en önemlisi olarak teknik desteği var mı? Her firma neredeyse toplu sms satışı yapıyor fakat gerçekten teknik desteği var mı ve ihtiyaç duyduğunuzda sizin yanınızda oluyor mu araştırın. Çünkü teknik destek sunulmayan bir sistemde herhangi bir sorun yaşadığınızda muhatap bulamayacağınız için olması sizin açınızdan daha iyi olacaktır.

Son olarak, VatanSms olarak kafanıza takılan tüm soruları bize sorabilirsiniz. https://www.vatansms.com adresimizi ziyaret ederek kafanıza takılan soruları bize yöneltebilir, sms atma panelimizi göz atabilir, sms gönderme hızımızı test edebilir ya da toplu sms paketlerimize göz atabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak ve size uygun paketleri seçmek için tecrübeli müşteri temsilcilerimizle görüşebilirsiniz.