21 Mayıs 2018 Pazartesi7 Ramazan 1439
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AK Parti'de aday gösterilmeyen 149 vekil

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24 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimlerinde AK Parti aday listesini YSK'ya sunarken mevcut vekillerden 149 isim aday gösterilmedi.
AK Parti'de aday gösterilmeyen 149 vekil
AK Parti'de aday gösterilmeyen 149 vekil AK Parti'de aday gösterilmeyen 149 vekil AK Parti'de aday gösterilmeyen 149 vekil

 

AK Parti'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı önderliğinde hazırlanan liste Yüksek Seçim Kurulu'na sunuldu.

ADAY GÖSTERİLMEYEN 149 VEKİL

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 27. dönem vekilliği için aday gösterdiği 600 kişilik listede mevcut vekillerden 149 isim yer almadı.

YENİDEN ADAY GÖSTERİLMEYEN VEKİLLLER

Fatma Güldemet Sarı
Necdet Ünüvar
Ömer Çelik
Talip Küçükcan
Adnan Boynukara
Salih Fırat
Hatice Dudu Özkal
Cesim Gökçe
Haluk İpek
Ahmet Gündoğdu
Ahmet İyimaya
Ali Babacan
Cemil Çiçek
Ertan Aydın
Murat Alparslan
Vedat Bilgin
Gökçen Özdoğan Enç
Hüseyin Samani
İsrafil Kışla
Abdurrahman Öz
Mehmet Erdem
Ali Aydınlıoğlu
Kasım Bostanlı
Mahmut Poyrazlı
Sema Kırcı
Ataullah Hamidi
Naci Ağbal
Şahap Kavcıoğlu
Enver Fehmioğlu
Ali Ercoşkun
Reşat Petek
Bennur Karaburun
Cemalettin Kani Torun
Hüseyin Şahin
İsmail Aydın
Mehmet Müezzinoğlu
Zekeriya Birkan
Ayhan Gider
Hüseyin Filiz
Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt
Salim Uslu
Tufan Köse
Nihat Zeybekci
Sema Ramazanoğlu
Mehmet Galip Ensarioğlu
Faruk Özlü
Fevai Arslan
Rafet Sezen
Ejder Açıkkapı
Ömer Serdar
Tahir Öztürk
Sebahattin Karakelle
Mustafa Ilıcalı
Orhan Deligöz
Abdülkadir Yüksel-vefat etti
Canan Candemir Çelik
Mehmet Şimşek
Şamil Tayyar
Adem Yeşildal
Fevzi Şanverdi
Mehmet Ontürk
Orhan Karasayar
Nurettin Aras
Said Yüce
Abdullah Başçı
Ayşe Nur Bahçekapılı
Burhan Kuzu
Durmuş Ali Sarıkaya
Ekrem Erdem
Fatma Benli
Feyzullah Kıyıklık
Hasan Sert
Haydar Ali Yıldız
İsmail Kahraman
Hüseyin Bürge
Mehmet Metiner
Mehmet Ali Pulcu
Metin Külünk
Nureddin Nebati
Fatma Seniha Nükhet Hotar
Hüseyin Kocabıyık
İbrahim Mustafa Turhan
Kerem Ali Sürekli
Necip Kalkan
Mehmet Uğur Dilipak
Nursel Reyhanlıoğlu
Veysi Kaynak
Burhanettin Uysal
Mehmet Ali Şahin
Yusuf Selahattin Beyribey
Abdullah Öztürk
Mehmet Demir
Mikail Arslan
Salih Çetinkaya
Reşit Polat
Zeki Aygun
Ahmet Davutoğlu
Hüsnüye Erdoğan
Mehmet Babaoğlu
Muhammet Uğur Kaleli
Mustafa Baloğlu
Ömer Ünal
Mustafa Şükrü Nazlı
Vural Kavuncu
Mustafa Şahin
Nurettin Yaşar
Taha Özhan
Recai Berber
Selçuk Özdağ
Orhan Miroğlu
Yılmaz Tezcan
Hasan Özyer
Nihat Öztürk
Ebubekir Gizligider
Murat Göktürk
Alpaslan Kavaklıoğlu
Erdoğan Özegen
Oktay Çanak
Suat Önal
Hasan Karal
Hikmet Ayar
Ayhan Sefer Üstün
Mustafa İsen
Şaban Dişli
Hasan Basri Kurt
Yasin Aktay
Hilmi Bilgin
Selim Dursun
Faruk Çelik
Kemalettin Yılmaztekin
Mahmut Açar
Mehmet Akyürek
Ayşe Doğan
Metin Akgün
Celil Göçer
Coşkun Çakır
Zeyid Aslan
Ayşe Sula Köseoğlu
Alim Tunç
Beşir Atalay
Burhan Kayatürk
Fikri Demirel
Abdülkadir Akgül
Ertuğrul Soysal
Faruk Çaturoğlu
Hüseyin Özbakır
Özcan Ulupınar

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