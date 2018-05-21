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AK Parti listesine giren BBP'liler ve illeri!

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Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) AK Parti listesine 18 isim girdi. Genel Başkan Mustafa Destici de Ankara 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu.
AK Parti listesine giren BBP'liler ve illeri!
AK Parti listesine giren BBP'liler ve illeri! AK Parti listesine giren BBP'liler ve illeri! AK Parti listesine giren BBP'liler ve illeri!

BBP’den AK Parti listesine girin isimler şöyle: 

İstanbul: Mustafa Mican 1. bölge 23. sıra 
Ankara: Mustafa Destici 2. bölge 1. sıra 
Ankara: Tuna Koç 3. bölge 7. sıra 
Aydın: Ahmet Tarık Sarı 6. sıra 
Bursa: Ahmet Yelis Bursa 2. bölge 7. sıra 
Denizli: Mustafa Semerci 6. sıra 
Diyarbakır: Remzi Çayır 7. sıra 
Eskişehir: Ahmet Namık Akdoğan 5. sıra 
Gaziantep: İhsan Kaya 11. sıra 
İstanbul: Mustafa Arabul 2. bölge 20. sıra 
İzmir: Ahmet Gürhan 1. bölge 8. sıra 
İzmir: Erdem Öksüz 2. bölge 8. sıra 
Kayseri: Ali Saraçoğlu 8. sıra 
Kocaeli: Osman Tüfekçi 10. sıra 
Konya: Osman Seçgin 14. sıra 
Mersin: Ali Keser 6. sıra 
Sivas: Yaşar Sayan 5. sıra 
İstanbul: Oya Eren 3. bölge 25. sıra.

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