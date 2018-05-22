18 yaşında Ak Parti'nin en genç adayı oldu

AK Parti'de en genç milletvekili adayı, Kocaeli'den 11'inci sırada aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.
ELİF NUR BAYRAM KİMDİR?
AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Elif Nur Bayram kimdir?
ELİF NUR BAYRAM NERELİ?
Elif Nur Bayram aslen Kocaelilidir.
ELİF NUR BAYRAM MESLEĞİ NE?
Milletvekili adayı Elif Nur Bayram öğrencidir. Kocaeli'de AK Parti'ye milletvekili adayı olan lise öğrencisi 18 yaşındaki Elifnur Bayram, küçüklüğünden beri en büyük hayali olan tıp doktorluğu ile milletvekilliğini kazanıp, çifte mutluluk yaşamak istiyor. Ailesiyle AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'na gelerek milletvekilliği adaylık başvurusunu yapan Kocaeli Fen Lisesi son sınıf öğrencisi Bayram, bu sene gireceği üniversite sınavında tıp fakültesini kazanıp doktor olmak istediğini, ayrıca milletvekili olarak ülkesine hizmet etmenin en büyük ideali olduğunu söyledi.