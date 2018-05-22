22 Mayıs 2018 Salı7 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:43Güneş 05:34Öğle 13:07İkindi 17:03Akşam 20:28Yatsı 22:10
    • 23°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 102.258 -0.15
  • Altın: 190,236 1.93
  • Dolar: 4,5836 2.14
  • Euro: 5,3954 2.15

18 yaşında Ak Parti'nin en genç adayı oldu

»
AK Parti'de en genç milletvekili adayı, Kocaeli'den 11'inci sırada aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.
18 yaşında Ak Parti'nin en genç adayı oldu
18 yaşında Ak Parti'nin en genç adayı oldu 18 yaşında Ak Parti'nin en genç adayı oldu 18 yaşında Ak Parti'nin en genç adayı oldu

AK Parti'de en genç milletvekili adayı, Kocaeli'den 11'inci sırada aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.

ELİF NUR BAYRAM KİMDİR?

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Elif Nur Bayram kimdir?

ELİF NUR BAYRAM NERELİ?

Elif Nur Bayram aslen Kocaelilidir.

ELİF NUR BAYRAM MESLEĞİ NE?

Milletvekili adayı Elif Nur Bayram öğrencidir. Kocaeli'de AK Parti'ye milletvekili adayı olan lise öğrencisi 18 yaşındaki Elifnur Bayram, küçüklüğünden beri en büyük hayali olan tıp doktorluğu ile milletvekilliğini kazanıp, çifte mutluluk yaşamak istiyor. Ailesiyle AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'na gelerek milletvekilliği adaylık başvurusunu yapan Kocaeli Fen Lisesi son sınıf öğrencisi Bayram, bu sene gireceği üniversite sınavında tıp fakültesini kazanıp doktor olmak istediğini, ayrıca milletvekili olarak ülkesine hizmet etmenin en büyük ideali olduğunu söyledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
AK Parti'de hangi bakanlar milletvekili listesinde yer almadıAK Parti'de hangi bakanlar milletvekili listesinde yer almadıAK Parti seçim listesini YSK’ya teslim etti. Bakanlardan çoğu listeye girerken bazı bakanların da milletvekili listesine giremedi.
18 yaşında Ak Parti'nin en genç adayı oldu18 yaşında Ak Parti'nin en genç adayı olduAK Parti'de en genç milletvekili adayı, Kocaeli'den 11'inci sırada aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.
AK Parti listesine giren BBP'liler ve illeri!AK Parti listesine giren BBP'liler ve illeri!Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) AK Parti listesine 18 isim girdi. Genel Başkan Mustafa Destici de Ankara 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu.
AK Parti'de aday gösterilmeyen 149 vekilAK Parti'de aday gösterilmeyen 149 vekil24 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimlerinde AK Parti aday listesini YSK'ya sunarken mevcut vekillerden 149 isim aday gösterilmedi.
İşte HDP’nin il il milletvekili aday listesiİşte HDP’nin il il milletvekili aday listesiHalkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.
Devlet Bahçeli: Tek kelimeyle şerefsizliktirDevlet Bahçeli: Tek kelimeyle şerefsizliktirMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP’yi Kürt düşmanı göstermek, Kürt kökenli kardeşlerimi MHP’ye karşı kışkırtıp bozgunculuğa ve vurgunculuğa heves etmek tek kelimeyle şerefsizliktir" dedi.
  • HÜDA PAR Genel Başkanı istifa etti21 Mayıs 2018 Pazartesi 16:21
  • AK Parti'de sıcak saatler! Heyecan dorukta21 Mayıs 2018 Pazartesi 15:17
  • CHP'de Abdüllatif Şener krizi!21 Mayıs 2018 Pazartesi 14:20
  • CHP'de aday krizi! O isimler yeniden listede21 Mayıs 2018 Pazartesi 14:18
  • CHP'nin listesinde Abdullah Gül etkisi!21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:20
  • Dün iptal etmişti, bugün karar değiştirdi!21 Mayıs 2018 Pazartesi 12:43
  • Olağanüstü önlem alındı! Ak Parti’de alarm21 Mayıs 2018 Pazartesi 11:30
  • 950 bin kişilik seçim ordusu!21 Mayıs 2018 Pazartesi 11:01
  • İşte Muharrem İnce’nin yalanı21 Mayıs 2018 Pazartesi 10:30
  • Liste krizi! Muharrem İnce mitingleri iptal etti21 Mayıs 2018 Pazartesi 10:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri