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AK Parti'de hangi bakanlar milletvekili listesinde yer almadı

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AK Parti seçim listesini YSK’ya teslim etti. Bakanlardan çoğu listeye girerken bazı bakanların da milletvekili listesine giremedi.
AK Parti'de hangi bakanlar milletvekili listesinde yer almadı
AK Parti'de hangi bakanlar milletvekili listesinde yer almadı AK Parti'de hangi bakanlar milletvekili listesinde yer almadı AK Parti'de hangi bakanlar milletvekili listesinde yer almadı

Türkiye 24 Haziran seçimlerine hazırlanırken AK Parti de bugün itibariyle milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

Aday listesinde şimdi görev alan bakanlardan bazıları yer almadı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

AB Bakanı Ömer Çelik

Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü

Maliye Bakanı Naci Ağbal

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

ADAY OLANLAR:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri 1. Sıra

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Gaziantep 1. Sıra

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan Kars 1. Sıra

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Afyon 1. Sıra

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Samsun 1. Sıra

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin 1. Sıra

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş İstanbul 3. bölge 1. Sıra

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi Malatya 1. Sıra

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize 2. Sıra

Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlıurfa 1. Sıra

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul 2. Bölge 1. Sıra

 Aile Bakanı Fatma Betül Sayan, İstanbul 2. Bölge 2. sıradan 

İstanbul 1. Bölge 2. sıra Nurettin Canikli

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu Adana 1. Sıra

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