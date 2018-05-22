AK Parti'de hangi bakanlar milletvekili listesinde yer almadı

Türkiye 24 Haziran seçimlerine hazırlanırken AK Parti de bugün itibariyle milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.
Aday listesinde şimdi görev alan bakanlardan bazıları yer almadı.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
AB Bakanı Ömer Çelik
Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü
Maliye Bakanı Naci Ağbal
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
ADAY OLANLAR:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri 1. Sıra
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Gaziantep 1. Sıra
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan Kars 1. Sıra
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Afyon 1. Sıra
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Samsun 1. Sıra
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin 1. Sıra
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş İstanbul 3. bölge 1. Sıra
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi Malatya 1. Sıra
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize 2. Sıra
Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlıurfa 1. Sıra
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul 2. Bölge 1. Sıra
Aile Bakanı Fatma Betül Sayan, İstanbul 2. Bölge 2. sıradan
İstanbul 1. Bölge 2. sıra Nurettin Canikli
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu Adana 1. Sıra