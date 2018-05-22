Zekeriya Yapıcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "30 Haziran 2013 tarihinden beri şerefle üstlendiğim HÜDA PAR Genel Başkanlığı görevimden bugün istifa ettim." dedi.
22 Mayıs 2018 Salı7 Ramazan 1439
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HÜDA PAR Genel Başkanı istifa etti
Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyarbakır' dan partisinin bağımsız adayı olmak için Parti Genel Başkanlığından istifa etti.
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