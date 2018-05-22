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Türkiye'nin en genç milletvekili adayı Elifnur Bayram ilk kez konuştu

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Kocaeli'de yaşayan lise öğrencisi Bayram, AK Parti'den 11. sıradan milletvekili adayı gösterilerek Türkiye'nin en genç milletvekili adayı oldu. Bayram, "İnşallah milletime faydalı olmak için çalışmalar yapacağım, bu yolda her daim yürüyeceğim" dedi.
Türkiye'nin en genç milletvekili adayı Elifnur Bayram ilk kez konuştu
Türkiye'nin en genç milletvekili adayı Elifnur Bayram ilk kez konuştu Türkiye'nin en genç milletvekili adayı Elifnur Bayram ilk kez konuştu Türkiye'nin en genç milletvekili adayı Elifnur Bayram ilk kez konuştu

Kartepe ilçesinde yaşayan ve Kocaeli Fen Lisesinde 12. sınıf öğrencisi olan 18 yaşındaki Elifnur Bayram'ın AK Parti'de listelerin açıklanmasıyla sevincine annesi Dilan Bayram ve babası Adnan Bayram da ortak oldu. Kendisine milletvekili adayı olma imkanını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Elifnur Bayram, Türkiye'nin en genç milletvekili adayı olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

"KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ MİLLETVEKİLİ OLMAK İSTİYORDUM"

"Gerçekten şu an çok mutluyum" diyen Elifnur Bayram, "Bu yaşımda böyle bir deneyim yaşıyor olmak çok mutluluk verecek bir şey. Bize bu imkanı veren Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Gençlere güvenilen bir ülkede yaşıyor olmak çok güzel bir şey. İnşallah milletime faydalı olmak için çalışmalar yapacağım, bu yolda her daim yürüyeceğim. Küçüklüğümden beri milletvekili olmak istiyordum. Ülke gündemini takip ediyordum, ilgim vardı. Ama seçilme yaşı 25'ti, şu an 18'e düştü. Bu yaşımızda Cumhurbaşkanımız bize güvendi. Ben de onun bu çağrısına cevap vermek istedim" dedi.

"KOCAELİ'DE BENİ ÇOK DESTEKLEDİLER"

Listeye girmeyi beklediğini söyleyen Bayram, "Cumhurbaşkanımız bizlere güveniyor. O yüzden listeye girmeyi bekliyordum. Kendisi de açıklamıştı, ‘İlk çeyrekte listeye girmeyi beklemesinler' diye. Ama ben olabileceğime inanıyordum. Çok güzel bir şey. Bu yaşta milletvekili adayı olmak gerçekten çok büyük bir şey, o yüzden çok mutluyum. Kocaeli'de ilk 13'te olabileceğime inanıyordum. Kocaeli'de beni çok desteklediler. Ailem de çok desteklediler, onlar da çok gurur duydular" diye konuştu.

"KIZIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

Anne Dilan Bayram, kızı ile gurur duyduğunu ifade ederek, "Anne baba olarak evladımız bizi şimdiye kadar hiç yanıltmadı. Şimdiden sonra da yanıltmayacak. Güzel bir davada güzel bir yolda vatanı, milleti için ilerleyecek" şeklinde konuştu.

Baba Adnan Bayram ise, "Biz de sevinçliyiz. Recep Tayyip Erdooğan'a çok teşekkür ediyoruz. Hep gençler gençler dedi. Kızımda zaten hep istiyordu. Biz sadece ona destek olduk. O da ben bu yolda varım dedi. Böyle bir sonuç bekliyorduk. Gençler inşallah Cumhurbaşkanımızı mahcup etmeyecek" dedi.


ELİF NUR BAYRAM KİMDİR?

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Elif Nur Bayram kimdir?

ELİF NUR BAYRAM NERELİ?

Elif Nur Bayram aslen Kocaelilidir.

ELİF NUR BAYRAM MESLEĞİ NE?

Milletvekili adayı Elif Nur Bayram öğrencidir. Kocaeli'de AK Parti'ye milletvekili adayı olan lise öğrencisi 18 yaşındaki Elifnur Bayram, küçüklüğünden beri en büyük hayali olan tıp doktorluğu ile milletvekilliğini kazanıp, çifte mutluluk yaşamak istiyor. Ailesiyle AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'na gelerek milletvekilliği adaylık başvurusunu yapan Kocaeli Fen Lisesi son sınıf öğrencisi Bayram, bu sene gireceği üniversite sınavında tıp fakültesini kazanıp doktor olmak istediğini, ayrıca milletvekili olarak ülkesine hizmet etmenin en büyük ideali olduğunu söyledi.

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