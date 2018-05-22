Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım!

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin "Atlayın gençler Çankaya'ya gidiyoruz" tweetini alıntılayarak "SGK’nin önüne kadar Recep Bey’i de alın, emeklilik işlemlerini başlatsın:)" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Atlayın gençler Çankaya'ya gidiyoruz" şeklindeki paylaşımına ek yaparak tepki çeken ifadeler kullandı.
"SGK'nin önüne kadar Recep Bey'i de alın"
Kılıçdaroğlu tepki çeken paylaşımda "SGK'nin önüne kadar Recep Bey'i de alın, emeklilik işlemlerini başlatsın:)" şeklinde ifadeler kullanması sosyal medyada büyük tepki çekti.
İşte CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken o paylaşımı;