Liste dışı kaldılar! Metiner ve Tayyar'dan ilk açıklama

AK Parti milletvekili aday listesi kesinleşti. Üç dönemdir milletvekilliği yapan Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar adaylık listesinde yer almadı. Metiner, yaptığı açıklamada üzgün ve kırgın olmadığını söylerken, Tayyar da "Durmak yok yola devam" mesajını paylaştı.
"ASLA ÜZGÜN VE KIRGIN DEĞİLİM"
AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in açıklamaları şöyle: Bu dönem listede yokum. Asla üzgün ve kırgın değilim. Reisimiz 3 dönem tercihiyle onurlandırdı. Milletvekili yaptığında iyi, yapmadığında kötü diyenlerden olmadık. Olmayız. Bizim için aslolan davamızdır. Şahsını davasından önde görenler kaybederler.
"BİATSA BİAT İTAATSA İTAAT"
Metiner, Hep şunu söyledim: Milletvekili olmak kutsallarımız arasında bulunmuyor. Biatsa biat itaatsa itaat. Ölümüne seninleyiz Reis! Durmak yok, yola devam! 15 Temmuz zaferimizi 24 Haziran'da taçlandırmak için sahadayız. Yeni dönemde aday olan kardeşlerime başarılar diliyorum.
"YENİ DÖNEMDE HERKESTEN ÇOK ÇALIŞTIĞIMIZI GÖRECEKTİR"
Herkes yeni dönemde herkesten çok çalıştığımızı görecektir. Kim ki aday gösterilmediği için küser yanlış yaparsa namert olsun. Sadakatimizin makamlara bağlı olmadığını herkes görecektir."
ŞAMİL TAYYAR'DAN DURMAK YOK YOLA DEVAM MESAJI
Aday gösterilmeyen bir diğer isim Şamil Tayyar ise "AK Parti 27.Dönem milletvekili aday listesi açıklandı. Durmak yok yola devam." mesajını paylaştı.
- CHP'nin röntgenini çekti!Benzin ve motorine zam geldi! ÖTV'den düşüldüErdoğan kendi aday olduğu yerden onu aday gösterdiHer yolu deniyorlar! Türkiye'ye yeni operasyonDünyayı ikiye bölen ses kaydını kimin yaptığı ortaya çıktıBelçikalı senatörden Kur'an'a saldırıTürk pilot inanılmazı başardı! 151 kişinin hayatını kurtardıTrump imzaladı! Amerikalılara yasaklandıİran'dan ABD'ye: Kim oluyorsunuzAbdüllatif Şener, CHP'yi karıştırdı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:43 Güneş 05:34 Öğle 13:07 İkindi 17:03 Akşam 20:28 Yatsı 22:10
- 23°C Adana
- 23°C Adıyaman
- 14°C Afyon
- 12°C Ağrı
- 17°C Amasya
- 18°C Ankara
- 24°C Antalya
- 21°C Artvin
- 18°C Aydın
- 17°C Balıkesir
- BIST: 102.258 -0.15
- Altın: 190,236 1.93
- Dolar: 4,5836 2.14
- Euro: 5,3954 2.15
Liste dışı kaldılar! Metiner ve Tayyar'dan ilk açıklama
AK Parti milletvekili aday listesi kesinleşti. Üç dönemdir milletvekilliği yapan Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar adaylık listesinde yer almadı. Metiner, yaptığı açıklamada üzgün ve kırgın olmadığını söylerken, Tayyar da "Durmak yok yola devam" mesajını paylaştı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Dünyayı ikiye bölen ses kaydını kimin yaptığı ortaya çıktı
- Dünyaca ünlü sanatçıdan Kudüs desteği
- 'İslam resmi din olarak tanınsın'
- İbrahim Tatlıses yine aday gösterilmedi
- FETÖ'cü 104 haine ağırlaştırılmış müebbet
- Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı!
- Gizem Karaca'nın evinde esrar makinesi bulundu!
- 12'de kaçırıldı, 18'de 2 çocuğu oldu ve öldürüldü!
- Cani oğul itiraf etti: Annemi mirası için öldürdüm
- 10 kişiyi öldürmüştü dans görüntüleri ortaya çıktı
- Uyurken pantolonunun cebini kesip parasını çaldılar
- İrfan Değirmenci şokta
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.