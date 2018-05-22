İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi

Yİ Parti'nin milletvekili listesi belli oldu. YSK'ya teslim edilen listeye göre İYİ Parti adına 24 Haziran'da yarışacak isimler şunlar... İYİ Parti'nin listesi saat 16.30 sularında YSK'ya teslim edildi.
Siyasi partiler arasında listesi en çok merak edilenlerin başında gelen İYİ Parti’de milletvekili adayları kimler oldu? Genel Başkan Meral Akşener’in tek tek ilgilendiği listelerde sürpriz isimler var. İYİ Parti Divan Kurulu'nda yer alan isimlerin şehir ve sıraları şöyle:
- Genel Sekreter Aytun Çıray: İzmir 2. Bölge 1. sıra
- Genel Muhasip Hayrettin Nuhoğlu: İstanbul 1. Bölge 1. Sıra
- Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Ankara 1. Bölge 1. Sıra
- Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk Adana 1. Sıra
- ARGE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal: Ankara 2. Bölge 1. Sıra
- Mahalli İdareden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu: İzmir 1. Bölge 1. Sıra
- Strateji ve Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ: İstanbul 2. Bölge 1. Sıra
- Basın Yayından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan: Kocaeli 1. Sıra
- Eğitim, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı M. Fatih Şeker: İstanbul 2. Bölge 2. Sıra
- Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas: Aydın 2. sıra
İYİ Parti'nin 2018 milletvekili aday listesinin tamamı için tıklayın