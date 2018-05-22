Erdoğan kendi aday olduğu yerden onu aday gösterdi

AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

Aday listesinin YSK'ye teslim edilmesinin ardından adaylara ilişkin detaylar da belli oldu.

AK Parti'nin 27. dönem milletvekili aday listesinde, 65. Hükümet'te görev alan Başbakan Yardımcısı Şimşek, AB Bakanı Çelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Ekonomi Bakanı Zeybekci, Maliye Bakanı Ağbal yer almadı.

Listede, motosikletçi Kenan Sofuoğlu, güreşçi Selçuk Çebi ve teknik direktör Alpay Özalan gibi isimler yer aldı.

ERDOĞAN'IN YERİNE BERAT ALBAYRAK

İstanbul 1. bölgeden birinci sırada Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın aday gösterilmesi ise dikkat çekti.

Bu seçim bölgesinin AK Parti için çok farklı bir önemi var. Çünkü, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olmadan önce milletvekili seçimlerine İstanbul 1. Bölge 1. sıradan katılıyordu.

Erdoğan 2014 seçimlerinde Cumhurbaşkanı olduktan sonraki ilk seçimlerde, 7 Haziran 2015'te İstanbul 1. Bölge 1. sıra adaylığı eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'ye verilmişti.

Ancak 1 Kasım seçimlerinde Güllüce aday gösterilmemiş ve o bölgede TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ismi listeye eklenerek seçime girilmişti.

24 Haziran erken seçimlerinde ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce kendisinin seçime girdiği- İstanbul 1. Bölge 1. sıra adaylığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ı yerleştirdi.

"AİLEYİ TEMSİL EDİYOR"

CNN Türk ekranlarında Tarafsız Bölge programına katılan hukukçu Prof. Dr. Bahadır Erdem de bu noktaya dikkat çekerek, Erdoğan'ın bu tercihinin özel bir anlam taşıdığını ve kendisi yerine, aileyi temsilen, Berat Albayrak'ı kendi yerinden aday gösterdiğini belirtti.

* İşte AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları:

BERAT ALBAYRAK

NURETTİN CANİKLİ

MUSTAFA ATAŞ

EROL KAYA

VEDAT DEMİRÖZ

RAVZA KAVAKCI KAN

OSMAN BOYRAZ

İSMET UÇMA

MİHRİMAH BELMA SATIR

AHMET BERAT ÇONKAR

HULUSİ ŞENTÜRK

MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT

EYÜP ÖZSOY

SERKAN BAYRAM

FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN

ŞEYMA DÖĞÜCÜ

AZMİ EKİNCİ

HURŞİT YILDIRIM

ALİ SEVİNÇ

TUĞBA ERCAN

SABRİ BALAMAN

ESMA ERSİN

MUSTAFA MİCAN

AHMET ÖZDİNÇ

İBRAHİM İLCİ

SEMANUR KOÇAL

RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ

FİDAN ERDOĞAN AVŞAR

FEYZULLAH TUNA

FUAT KİNSİZ

AHMET AYHAN KAYAOĞLU

SİNEM DEMİR

MUHAMMET ALİ KUMRU

LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU

OKTAY TAN