Erdoğan kendi aday olduğu yerden onu aday gösterdi

Aday listesinin YSK'ye teslim edilmesinin ardından adaylara ilişkin detaylar da belli oldu.
AK Parti'nin 27. dönem milletvekili aday listesinde, 65. Hükümet'te görev alan Başbakan Yardımcısı Şimşek, AB Bakanı Çelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Ekonomi Bakanı Zeybekci, Maliye Bakanı Ağbal yer almadı.
Listede, motosikletçi Kenan Sofuoğlu, güreşçi Selçuk Çebi ve teknik direktör Alpay Özalan gibi isimler yer aldı.
ERDOĞAN'IN YERİNE BERAT ALBAYRAK
İstanbul 1. bölgeden birinci sırada Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın aday gösterilmesi ise dikkat çekti.
Bu seçim bölgesinin AK Parti için çok farklı bir önemi var. Çünkü, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olmadan önce milletvekili seçimlerine İstanbul 1. Bölge 1. sıradan katılıyordu.
Erdoğan 2014 seçimlerinde Cumhurbaşkanı olduktan sonraki ilk seçimlerde, 7 Haziran 2015'te İstanbul 1. Bölge 1. sıra adaylığı eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'ye verilmişti.
Ancak 1 Kasım seçimlerinde Güllüce aday gösterilmemiş ve o bölgede TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ismi listeye eklenerek seçime girilmişti.
24 Haziran erken seçimlerinde ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce kendisinin seçime girdiği- İstanbul 1. Bölge 1. sıra adaylığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ı yerleştirdi.
"AİLEYİ TEMSİL EDİYOR"
CNN Türk ekranlarında Tarafsız Bölge programına katılan hukukçu Prof. Dr. Bahadır Erdem de bu noktaya dikkat çekerek, Erdoğan'ın bu tercihinin özel bir anlam taşıdığını ve kendisi yerine, aileyi temsilen, Berat Albayrak'ı kendi yerinden aday gösterdiğini belirtti.
* İşte AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları:
BERAT ALBAYRAK
NURETTİN CANİKLİ
MUSTAFA ATAŞ
EROL KAYA
VEDAT DEMİRÖZ
RAVZA KAVAKCI KAN
OSMAN BOYRAZ
İSMET UÇMA
MİHRİMAH BELMA SATIR
AHMET BERAT ÇONKAR
HULUSİ ŞENTÜRK
MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
EYÜP ÖZSOY
SERKAN BAYRAM
FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
ŞEYMA DÖĞÜCÜ
AZMİ EKİNCİ
HURŞİT YILDIRIM
ALİ SEVİNÇ
TUĞBA ERCAN
SABRİ BALAMAN
ESMA ERSİN
MUSTAFA MİCAN
AHMET ÖZDİNÇ
İBRAHİM İLCİ
SEMANUR KOÇAL
RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ
FİDAN ERDOĞAN AVŞAR
FEYZULLAH TUNA
FUAT KİNSİZ
AHMET AYHAN KAYAOĞLU
SİNEM DEMİR
MUHAMMET ALİ KUMRU
LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU
OKTAY TAN