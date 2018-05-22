CHP'nin röntgenini çekti!

Listede yer bulayan isimlerden Tunceli milletvekili aday adayı Ferit Demir'den parti yönetimine ağır suçlamalar geldi.
Uzun yıllar Doğan Haber Ajansı’nın Tunceli muhabirliğini yapan gazeteci Ferit Demir, CHP’den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaparak dikkatleri üzerine çekti.
1993 yılında Cumhuriyet gazetesinin Tunceli muhabiri olarak mesleğe başlayan Ferit Demir, 2000 yılına kadar Tunceli’de görev yapan tek gazeteci oldu.
Özellikle 90’lı yıllarda bölgede yaşayan olayları haberleştirerek Tunceli’nin sesini dünyaya duyurdu.
Tunceli’den CHP aday adayı olan gazeteci Ferit Demir, adaylık başvurusu sonrası “Bölgenin sorunlarını yakından biliyorum. Sessizler ve çığlığı duyulmayanların sesi olacağım” dedi.
Ancak Demir, bugün açıklanan CHP aday listesinde yer bulamadı.
CHP listelerinde yer almamasını sosyal medya hesabında değerlendiren Ferit Demir CHP'ye sert eleştiriler yöneltti.
Demir Twitter'da paylaştığı mesajda adeta CHP'nin resmini çizerek şu ifadeleri kullandı;
"Benim param falan yoktu bölgenin sorunlarını dertlerini biliyordum halkın içindeydim ve gerçek solcuydum ama dediler ki paralı ve halkın sorunlarından uzak adam bize lazım. Başka söze gerek yok sanırım..."