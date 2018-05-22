'İslam resmi din olarak tanınsın'

Laschet, Müslümanlığın, Hristiyan ve Yahudi cemaatleri gibi hukuki anlamda kurumsallaşmasına destek verdiğini söyleyerek, Müslüman derneklerin devletçe tanınması gerektiğini belirtti.
Kuzey Ren-Vestfalya’nın Başbakanı olmasının yanı sıra Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Başkan Vekili olan Laschet, Protestan haber ajansı EPD’ye verdiği demeçte, "Şansölye Merkel’in çabalarımızda bizi desteklemesi bizi mutlu eder"diye konuştu.
Laschet, Almanya’nın Müslümanları temsilen muhatap alabileceği bir yapı bulunmadığını da sözlerine ekledi.