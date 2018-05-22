22 Mayıs 2018 Salı8 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:43Güneş 05:34Öğle 13:07İkindi 17:03Akşam 20:28Yatsı 22:10
    • 23°C Adana
    • 23°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 102.258 -0.15
  • Altın: 190,236 1.93
  • Dolar: 4,5836 2.14
  • Euro: 5,3954 2.15

Denizbank satıldı! İşte yeni sahibi

»
Denizbank satıldı! İşte yeni sahibi
Emirates NBD Denizbank'ı Sberbank'tan 3.2 milyar dolara satın aldı.
Denizbank satıldı! İşte yeni sahibi Denizbank satıldı! İşte yeni sahibi Denizbank satıldı! İşte yeni sahibi

Denizbank, Dubai'nin en büyük bankası Emirates NBD tarafından 14.6 milyar TL (3.2 milyar dolar) karşılığında Sberbank PJSC'den satın alındı.

Yapılan açıklamaya göre Emirates NBD ve Sberbank, nihai Denizbank anlaşmasını imzaladı.

Denizbank CEO’su Hakan Ateş, 15 Mayıs’ta düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bankanın satış sürecinin Mayıs ayında sonuçlanacağını umduğunu söylemiş, "Denizbank güzel bir varlık; çok rahat ve güzel günlerden geçmiyoruz... Kurun geldiği seviye satış sürecini ne kolaylaştırdı ne zorlaştırdı" diye konuşmuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Benzin ve motorine zam geldi! ÖTV'den düşüldüBenzin ve motorine zam geldi! ÖTV'den düşüldüPetrol fiyatları ve kur artışından kaynaklı bir akaryakıt zammı daha yapıldı.
Her yolu deniyorlar! Türkiye'ye yeni operasyonHer yolu deniyorlar! Türkiye'ye yeni operasyonFaiz lobisi, Merkez Bankası’nı faiz artışına zorlamak için kurlar üzerinden saldırmaya devam ediyor.
Trump imzaladı! Amerikalılara yasaklandıTrump imzaladı! Amerikalılara yasaklandıABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hükümetine yeni ekonomik yaptırımlar getirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.
Denizbank satıldı! İşte yeni sahibiDenizbank satıldı! İşte yeni sahibiEmirates NBD Denizbank'ı Sberbank'tan 3.2 milyar dolara satın aldı.
İndirim üstüne indirim geldi! Vatandaş akın ettiİndirim üstüne indirim geldi! Vatandaş akın ettiBankaların konut kredisi faizini yüzde 0.98 seviyesine çekmesi sonrası konut sektöründeki 41 firmanın başlattığı konut satış kampanyasında ilk 6 günde 2 bin konut satıldı.
Dolar zirveyi gördü! TırmanıyorDolar zirveyi gördü! TırmanıyorDolar kuru, 4.57 seviyesini görerek yeni rekor kırdı. Euro ise 5.37 TL seviyesinde.
  • Resmen yürürlükte! Birçok ilçe etkilenecek...21 Mayıs 2018 Pazartesi 10:45
  • Pes dedirten ‘dolar’ yalanı! Açıklamayla birlikte operasyon çöktü21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:45
  • Müjde üstüne müjde gelecek! Gözler Erdoğan'da21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:25
  • Vatandaşa müjde! Yüzde 90'ı silinecek21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:00
  • Türkiye'den tarihi başarı! Rekor geldi21 Mayıs 2018 Pazartesi 08:56
  • İran dava açmıştı! Türk devi için karar çıktı21 Mayıs 2018 Pazartesi 08:55
  • Dolar 4.50'yı geçti21 Mayıs 2018 Pazartesi 07:30
  • Altında yeni rekorlar kapıda21 Mayıs 2018 Pazartesi 07:20
  • Uçuracak hamle! Anlaşma tamam21 Mayıs 2018 Pazartesi 00:41
  • Borçlanan erken emekli olur20 Mayıs 2018 Pazar 10:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri