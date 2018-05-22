Abdüllatif Şener, CHP'yi karıştırdı

Yiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, genel merkezin bu kararını tanımadıklarını ifade etti. Yiğit açıklamasında, ‘’Konya’nın kaç ilçesinin olduğunu bilmeyen, Konya halkının demografik yapısına hakim olmayan ve hatta daha önce Konya’da bir gece dahi geçirmemiş bir isim olan Abdüllatif Şener’in, Parti Meclisimizin toplantısında birinci sıra olarak açıklandığını bilmenizi isteriz. Bu karar başta parti örgütlerimizi ve Konya halkını tanımamaktır’’ ifadelerini kullandı. Memleketi Sivas’tan daha önce aday olan Şener, sadece 17 bin oy alabilmişti.

