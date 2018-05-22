22 Mayıs 2018 Salı8 Ramazan 1439
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Abdüllatif Şener, CHP'yi karıştırdı

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Abdüllatif Şener, CHP'yi karıştırdı
CHP’nin listesine giren Abdüllatif Şener, partide büyük rahatsızlığa yol açtı. Şener’i Konya 1’inci sıra milletvekili adayı göstermesine, CHP Meram İlçe Başkanı Ahmet Yiğit tepki gösterdi.
Abdüllatif Şener, CHP'yi karıştırdı Abdüllatif Şener, CHP'yi karıştırdı Abdüllatif Şener, CHP'yi karıştırdı

Yiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, genel merkezin bu kararını tanımadıklarını ifade etti. Yiğit açıklamasında, ‘’Konya’nın kaç ilçesinin olduğunu bilmeyen, Konya halkının demografik yapısına hakim olmayan ve hatta daha önce Konya’da bir gece dahi geçirmemiş bir isim olan Abdüllatif Şener’in, Parti Meclisimizin toplantısında birinci sıra olarak açıklandığını bilmenizi isteriz. Bu karar başta parti örgütlerimizi ve Konya halkını tanımamaktır’’ ifadelerini kullandı. Memleketi Sivas’tan daha önce aday olan Şener, sadece 17 bin oy alabilmişti.
 

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