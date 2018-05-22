22 Mayıs 2018 Salı8 Ramazan 1439
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Trump imzaladı! Amerikalılara yasaklandı

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Trump imzaladı! Amerikalılara yasaklandı
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hükümetine yeni ekonomik yaptırımlar getirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.
Trump imzaladı! Amerikalılara yasaklandı Trump imzaladı! Amerikalılara yasaklandı Trump imzaladı! Amerikalılara yasaklandı

Beyaz Saray tarafından yayımlanan kararnameye göre, Venezuela  hükümetinin alacaklarına yönelik ticari işlemler Amerikalılara yasaklandı.

Ülkenin petrol ve diğer varlıklara yönelik alacaklarının nakit  karşılığında satın alınmasını önleyen kararname, ayrıca yüzde 50'si veya daha  fazlası Venezuela hükümetine ait olan kurumların satın alınmasını veya teminat  gösterilmesini de engelledi.

Trump'ın Venezuela'ya yönelik yaptırım kararnamesi, Devlet Başkanı  Nicolas Maduro'nun 20 Mayıs'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini ilk turda  kazanmasının ardından geldi.

ABD yönetimi, Venezuela'daki seçimleri "hileli" olduğu gerekçesiyle  kınamış ve yeni yaptırımların yolda olduğunu açıklamıştı.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena ise hafta son  seçimlere yüzde 46'nın üzerinde katılımın sağlandığını ve 8 milyon 300 binden  fazla oyun sayıldığını belirtmişti. Lucena, 5 milyon 800 binden fazla oy alan  Maduro'nun yaklaşık yüzde 68 oy oranı ile yeniden devlet başkanı seçildiğini  duyurmuştu.

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