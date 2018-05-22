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Erdoğan'ın programı belli oldu! Her hafta 10 şehir

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Erdoğan'ın programı belli oldu! Her hafta 10 şehir
24 Haziran’daki çifte seçimle ilgili milletvekili aday mesaisini tamamlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 30 günlük kampanya programı da netleşti.
Erdoğan'ın programı belli oldu! Her hafta 10 şehir Erdoğan'ın programı belli oldu! Her hafta 10 şehir Erdoğan'ın programı belli oldu! Her hafta 10 şehir

24 Mayıs Perşembe günü Ankara Spor Salonu’nda seçim beyannamesini açıklayarak milletvekillerini kamuoyuna tanıtacak olan Erdoğan, hafta sonundan itibaren mitinglerine başlayacak.

Erdoğan, seçimlere kadar geçecek 30 günlük sürede 30 büyük kentin yanı sıra kritik önemdeki bazı illeri de ziyaret edecek. Bu illerin ağırlık olarak HDP’ye oy veren Kürt seçmenin yoğunlukta olduğu Doğu ve Güneydoğu’daki şehirler olduğu belirtiliyor.

BAYRAM DIŞINDA HEP SAHADA

Erdoğan’ın mitingler için haftada 3-4 gününü Ankara dışında geçirmesi planlanıyor. Erdoğan, Ankara’daki devlet işleri dışında seçime kadar zamanının büyük bölümünü sahada geçirecek, bazı günler iki şehirde birden miting yapacak. Cuma, cumartesi ve pazar günleri ağırlıklı olmak üzere her hafta 10 şehri ziyaret edecek olan Erdoğan, Ramazan Bayramı’na kadar Ankara ve gittiği şehirlerde iftar programlarına katılacak.


Ramazan Bayramı’ndaki üç günlük sürede seçim mitinglerine ara vermesi planlanan Erdoğan’ın bu süre boyunca televizyon programlarına katılması için çalışmalar yürütülüyor. Erdoğan’ın özellikle son iki haftada televizyon programlarına ağırlık vererek 24 Haziran’a yönelik mesajlarını ulaştırması öngörülüyor.

 

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