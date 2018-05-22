22 Mayıs 2018 Salı8 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:43Güneş 05:34Öğle 13:07İkindi 17:03Akşam 20:28Yatsı 22:10
    • 23°C Adana
    • 23°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 102.258 -0.15
  • Altın: 190,236 1.93
  • Dolar: 4,5836 2.14
  • Euro: 5,3954 2.15

Dünyayı ikiye bölen ses kaydını kimin yaptığı ortaya çıktı

»
Dünyayı ikiye bölen ses kaydını kimin yaptığı ortaya çıktı
Sosyal medyada paylaşılan tek kelimelik ses kaydında 'Yanny mi, Laurel mi' denildiği çılgınlığının gerisindeki ses ortaya çıktı.
Dünyayı ikiye bölen ses kaydını kimin yaptığı ortaya çıktı Dünyayı ikiye bölen ses kaydını kimin yaptığı ortaya çıktı Dünyayı ikiye bölen ses kaydını kimin yaptığı ortaya çıktı

New Jersey eyaletinden şarkıcı ve oyuncu Jay Aubrey Jones, kaydın hikayesini anlattı.

Birçok insanın 'Yanny mi, Laurel mi' diye kavga ettiği, niye kimisinin 'Yanny', kimisinin 'Laurel' diye duyduğu konusunda akademik çalışmaların yapıldığı kayıttaki sesin sahibi ortaya çıktı: Şarkıcı ve oyuncu Jay Aubrey Jones (64).

2007 yılında sanal sözlük vocabulary.com için ss kayıtları yaptığını belirten Jones, ''Ben 6 aylık bir süre içerisinde internet sitesi için 36.000 kelime kaydettim. Sesimin sosyal medyada bu kadar büyük bir tartışma yaratacağını tahmin etmezdim'' dedi.

Bilimsel çalışmaların ortaya koyduğu gibi kendisinin 'Laurel' demesine karşın genelde 'Yanny' diye duyulduğunu teyit eden Jones, kendisinin de kaydı dinlediğinde 'Laurel' diye duyduğunu söyledi.

Oyuncu-şarkıcı, bunun farklı şekilde duyulmasını ''Bence insanların dinlemeyi yaptığı bilgisayarlar ve diğer cihazlarla, sesin nasıl bir işlemden, süreçten geçtiğiyle ilgili bir şey'' diye açıkladı. 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dünyayı ikiye bölen ses kaydını kimin yaptığı ortaya çıktıDünyayı ikiye bölen ses kaydını kimin yaptığı ortaya çıktıSosyal medyada paylaşılan tek kelimelik ses kaydında 'Yanny mi, Laurel mi' denildiği çılgınlığının gerisindeki ses ortaya çıktı.
'İslam resmi din olarak tanınsın''İslam resmi din olarak tanınsın'Almanya’nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya’nın (KRV) Başbakanı Armin Laschet, İslam’ın ülkede resmi bir din olarak tanınmasını istedi.
Dünyaca ünlü sanatçıdan Kudüs desteğiDünyaca ünlü sanatçıdan Kudüs desteğiArap dünyasının divası olarak nitelendirilen Lübnanlı sanatçı Feyruz, seslendirdiği "Ne Zamana Kadar Ya Rab" isimli ağıtla işgal altındaki Filistin ve Kudüs'e destek oldu.
İbrahim Tatlıses yine aday gösterilmediİbrahim Tatlıses yine aday gösterilmediAK Parti'den 4. kez aday adayı olan İbrahim Tatlıses, yine aday gösterilemedi.
Adolf Hitler'in ölüm tarihi kanıtlandı!Adolf Hitler'in ölüm tarihi kanıtlandı!European Journal of Internal Medicine isimli dergide yayınlanan çalışmaya göre Moskova'da sergilenen kalıntılar üzerinde çalışan Fransız bilimadamları, Adolf Hitler'in 30 Nisan 1945'te hayatını kaybettiğini kanıtladı.
FETÖ'cü 104 haine ağırlaştırılmış müebbetFETÖ'cü 104 haine ağırlaştırılmış müebbetİzmir'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında haklarında karar verilen 137 sanıktan 104'üne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
  • Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı!21 Mayıs 2018 Pazartesi 14:14
  • Gizem Karaca'nın evinde esrar makinesi bulundu!21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:06
  • 12'de kaçırıldı, 18'de 2 çocuğu oldu ve öldürüldü!21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:05
  • 10 kişiyi öldürmüştü dans görüntüleri ortaya çıktı21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:04
  • Cani oğul itiraf etti: Annemi mirası için öldürdüm21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:04
  • Uyurken pantolonunun cebini kesip parasını çaldılar21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:03
  • İrfan Değirmenci şokta21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:02
  • Yıllarca türbe sanılıyordu! Yunanlı boksör çıktı21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:01
  • İsveçli şarkıcıdan Erdoğan'a tam destek!21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:01
  • 5 ayrı olaydan 27 yıl cezası vardı! Yakalandı...21 Mayıs 2018 Pazartesi 12:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri