22 Mayıs 2018 Salı8 Ramazan 1439
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Yerli uçak gemisi için ilk adım atıldı!

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Yerli uçak gemisi için ilk adım atıldı!
Türkiye'nin 300 metre uzunluğa sahip ilk uçak gemisinin yapımı için ilk adım atıldı. Gemiyi inşa edecek İÇDAŞ’ın Çanakkale’deki tersanesinde 50 milyon dolar yatırımla inşa havuzu yapımına başladı.
Yerli uçak gemisi için ilk adım atıldı! Yerli uçak gemisi için ilk adım atıldı! Yerli uçak gemisi için ilk adım atıldı!

Yerli savunma alanında önemli bir kalkınmaya girişen Türkiye, Atak helikopteri, Altay tankı, milli piyade tüfeği, Bayraktar İnsansız Hava Aracı, Kirpi, Vuran ve Atılgan gibi silah sistemlerinin ardından bu kez de uçak gemisinin inşası için hazırlıklarına başladı. 

İÇDAŞ tersanesinde inşa edilecek 370 metre boyunda ve 70 metre genişliğindeki uçak gemisinin inşası için maliyeti 50 milyon doları bulacak tesiste kuru havuzun yapımına başlandı. 

İÇDAŞ tarafından kendi öz kaynaklarıyl hayata geçecek uçak gemisinin yapımı sırasında önemli bir istihdam fırsatı da doğacak.

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