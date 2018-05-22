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İşte Kerim Çoraklık'ın ifadesi

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İşte Kerim Çoraklık'ın ifadesi
FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklanan İYİ Parti(İP) Genel Başkanı Meral Akşener’in iletişim danışmanlarından Kerim Çoraklık’ın ifadesi ortaya çıktı.
İşte Kerim Çoraklık'ın ifadesi İşte Kerim Çoraklık'ın ifadesi İşte Kerim Çoraklık'ın ifadesi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Kerim Çoraklı geçtiğimiz günlerden FETÖ lehine bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimat üzerine Ankara'daki adresinde gözaltına alınan Çoraklık, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınmıştı.

Çoraklık bir süredir Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde tutuluyordu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çoraklık, dün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından sorgulandı. Şüpheli, "FETÖ propagandası yapmak" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDI

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce ifadesi alınan Kerim Çoraklık atılı suç kapsamından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama kararında şüphelinin FETÖ lehine attığı sosyal medya hesaplarına yer verildi. Kararda, Çoraklık'ın sosyal medya paylaşımları ile FETÖ lehine algı oluşturmaya çalıştığı ve aynı örgütün propagandasını yaptığı kaydedildi. Hakkında atılı suçu işlediğine yönelik kuvvetli suç şüphesi oluştuğu ifade edilen hakimlik kararında, tutukla tebbirinin ölülü ve orantılı olacağı ifade edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kerim Çoraklık'ın hakimlik ifadesindeki ilginç bir ayrıntı dikkat çekti. Çoraklık, 'Yaklaşık 3-4 aydır İYİ Parti sosyal medya komisyonunda sigortalı olarak çalışmaktayım'dedi. İYİ Parti, Çoraklık'ın gözaltına alınması üzerine Çoraklık'ın İYİ Parti teşkilatlarında profesyonel olarak görev almadığını iddia etmişti.

SABAH

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