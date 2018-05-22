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AK Parti listelerindeki BBP’lilerin isim, il ve sıraları

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​AK Parti listelerinde BBP’li kaç isim yer aldı? BBP Genel Başkanı Destici nerden kaçıncı sıradan aday? Diğer BBP’liler seçilebilecek yerlerden mi aday?
AK Parti listelerindeki BBP’lilerin isim, il ve sıraları
AK Parti listelerindeki BBP’lilerin isim, il ve sıraları AK Parti listelerindeki BBP’lilerin isim, il ve sıraları AK Parti listelerindeki BBP’lilerin isim, il ve sıraları

Büyük Birlik Partisi 24 seçimlerine parti olarak değil, AK Parti listesinden giriyor. AK Parti milletvekili listelerini dün YSK’ya sundu. AK Parti listelerinde BBP’li kaç isim yer aldı? BBP Genel Başkanı Destici nerden kaçıncı sıradan aday? Diğer BBP’liler seçilebilecek yerlerden mi aday? Tüm bu soruların cevabı haberimizde:

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, AK Parti listesinden seçime giren Büyük Birlik Partisi’nden 6 isim yer aldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara 2. Bölge birinci sıradan aday gösterildi. Listede BBP kökenli diğer isimler şöyle: Remzi Çayır Diyarbakır 7. sıra, Ali Keser Mersin 6. sıra, Ahmet Gürhan İzmir 1. Bölge 8. sıra, Ahmet Yelis Bursa 2. bölge 7. sıra, Yaşar Sayan Sivas 5. sıra.

DİYARBAKIR

Destici’nin seçilmesi garanti görülürken, Remzi Çayır’ın 7. Sıradan aday gösterildiği Diyarbakır’da AK Parti 1 Kasım seçimlerinde 2 milletvekili çıkarmıştı.

MERSİN

BBP’li diğer isim Ali Keser’in 6. Sıradan aday gösterildiği Mersin’de de AK Parti 1 Kasım’da 4 milletvekili çıkarmıştı.

İZMİR

AK Parti listesinden aday gösterilen bir diğer BBP’li Ahmet Gürhan da İzmir 1. Bölge 8. Sırada yer aldı. AK Parti 1 Kasım seçimlerinde İzmir 1. Bölgeden 4 milletvekili çıkarmıştı.

BURSA

AK Parti Bursa’da da 1 Kasım’da 11 milletvekili çıkarmıştı. Bursa’nın milletvekili sayısı 20’ye yükseldi ve 2 bölgeye ayrıldı. BBP’li adayın yeri 1. Bölge 7. sıra.

VE SİVAS

AK Parti listelerinde yer alan son isim ise Yaşar Sayan. Sayan Sivas 5. Sırada bulunuyor. AK Parti 1 Kasım seçimlerinde Sivas’tan 4 milletvekili çıkarmıştı.

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