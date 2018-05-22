22 Mayıs 2018 Salı8 Ramazan 1439
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Resmen yürürlüğe girdi! Maaşlarını peşin alacaklar

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Devlet Memurları Kanunu'nun 4C maddesi uyarınca çalışırken, aynı kanunun 4B maddesi kapsamına geçirilen personel, bundan böyle maaşını peşin alacak.
Resmen yürürlüğe girdi! Maaşlarını peşin alacaklar
Resmen yürürlüğe girdi! Maaşlarını peşin alacaklar Resmen yürürlüğe girdi! Maaşlarını peşin alacaklar Resmen yürürlüğe girdi! Maaşlarını peşin alacaklar

Resmi Gazete'de yer alan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 15 Nisan'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Devlet Memurları Kanunu'nun 4C maddesi uyarınca çalışan "geçici personel", aynı kanunun 4B maddesi kapsamında "sözleşmeli personel" olarak istihdam edilmişti. 4C'li statüsündeyken çalışması karşılığında maaş alan personele, 4B maddesi kapsamda bugün yapılan düzenlemenin ardından ücretleri peşin ödenecek.

Bu kapsamdaki personel kadroya geçirilmesinin ardından 15 Mart-14 Nisan mesailerinin ücretini 15 Nisan'da, 15 Nisan-14 Mayıs çalışmalarının maaşını da 15 Mayıs'ta aldı.

Ancak yapılan değişiklikle peşin almaları gereken 15 Nisan maaşları önümüzdeki günlerde kurumlarca tahakkuk ettirilerek 4B statüsüne geçen kamu personeline ödenecek.

Yapılan bu değişiklikle 2018 yılı içerisinde söz konusu çalışanlar bir maaş fazla almış olacak.

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