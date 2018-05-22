22 Mayıs 2018 Salı8 Ramazan 1439
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Sınırda 'bayram' izdihamı

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Sınırda 'bayram' izdihamı
Bayramı ülkelerinde geçirmek için Suriye'ye gitmek isteyenler Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı önünde izdihama yol açtı.
Sınırda 'bayram' izdihamı Sınırda 'bayram' izdihamı Sınırda 'bayram' izdihamı

Kilis Valiliği tarafından verilen izinle 13 Haziran tarihine kadar online randevu sistemine kayıt olduktan sonra ülkelerine gitmek için randevu alan Suriyeliler, gece saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında oluşturulan merkez önünde sıraya girdi.

Sıcaktan etkilenmemesi için AFAD tarafından kurulan çadırların altında bekleyen Suriyeliler, biran önce ülkelerine gitmek için izdihama yol açtı. İzdiham nedeniyle görevlilerin yaşadığı zorluk polislerin, Suriyelileri sıraya koyması ile engellendi.

Dün başlayan ve bugün de devam eden geçişlerde şu ana kadar 5 bin civarında Suriyeli ülkesine giderken, bayrama kadar devam edecek geçişlerde sayının 50 bine ulaşması bekleniyor.

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