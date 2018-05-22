22 Mayıs 2018 Salı8 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:43Güneş 05:34Öğle 13:07İkindi 17:03Akşam 20:28Yatsı 22:10
    • 31°C Adana
    • 30°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 31°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 103.102 0.83
  • Altın: 191,680 0.80
  • Dolar: 4,6054 0.48
  • Euro: 5,4397 0.82

18 yaşında bir vekil adayı da MHP'den!

»
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Kayseri 10'uncu sıra milletvekili adayı olan 18 yaşındaki Veli Oğuzhan Öztürk, "Gelecek bizim, biz geleceğiz" dedi.
18 yaşında bir vekil adayı da MHP'den!
18 yaşında bir vekil adayı da MHP'den! 18 yaşında bir vekil adayı da MHP'den! 18 yaşında bir vekil adayı da MHP'den!

MHP Genel Merkezi tarafından açıklanan milletvekili aday listesinde partinin Türkiye genelinde en genç adayı olan lise öğrencisi Veli Oğuzhan Öztürk, sabah okuluna giderken, öğleden sonra diğer adaylarla seçim çalışmasına katılıyor.

3 kardeşin en küçüğü olan Öztürk, gittiği Seyyid Burhanneddin Türbesi ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "18 yaşındayım. Sağlık Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisiyim. Kayseri il öğrenci meclis başkanıyım. Türk gençliğinin okullardaki sorunlarını çözmek için bu yola girmiştik. Ülkü ocaklarının desteği, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin takdirleri ile listeye girdim. Elimde birkaç proje var. Bunları partim ve seçmenlerle görüşüyorum. Okulda öğretmenlerim, ailem, arkadaşlarım adaylığa sevindi. Seçim çalışmasında yer almam için zaman zaman esnek davranıyorlar. Ben 'Gelecek biziz, biz geleceğiz' diyorum" dedi.

9wj1l_1526980833_1177.jpg
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
18 yaşında bir vekil adayı da MHP'den!18 yaşında bir vekil adayı da MHP'den!Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Kayseri 10'uncu sıra milletvekili adayı olan 18 yaşındaki Veli Oğuzhan Öztürk, "Gelecek bizim, biz geleceğiz" dedi.
Ezan düşmanı Sera Kadıgil'i aday yaptılarEzan düşmanı Sera Kadıgil'i aday yaptılarSaliha Sera Kadıgil Sütlü, attığı tweetlerle toplumun tepkisini çekmiş CHP'li bir isim.
AK Parti listelerindeki BBP’lilerin isim, il ve sıralarıAK Parti listelerindeki BBP’lilerin isim, il ve sıraları​AK Parti listelerinde BBP’li kaç isim yer aldı? BBP Genel Başkanı Destici nerden kaçıncı sıradan aday? Diğer BBP’liler seçilebilecek yerlerden mi aday?
Kurduğu partiden aday olamadıKurduğu partiden aday olamadı24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde partisinin listesinde yer alamayan İyi Parti'nin kurucularından Yusuf Halaçoğlu açıklama yaptı.
Erdoğan'ın programı belli oldu! Her hafta 10 şehirErdoğan'ın programı belli oldu! Her hafta 10 şehir24 Haziran’daki çifte seçimle ilgili milletvekili aday mesaisini tamamlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 30 günlük kampanya programı da netleşti.
SP'de şaşırtan adaySP'de şaşırtan aday28 Şubat'ta Refah Partilileri tutuklayan DGM hâkimi emekli Albay Tanju Güvendiren, Saadet Partisi'nden Ankara 1’inci bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Tanju Güvendiren, aynı zamanda Askeri Yargıtay Onursal Üyesi.
  • CHP'nin röntgenini çekti!22 Mayıs 2018 Salı 09:15
  • AK Parti'de aday listesi belli oldu!22 Mayıs 2018 Salı 09:00
  • Erdoğan kendi aday olduğu yerden onu aday gösterdi22 Mayıs 2018 Salı 09:00
  • Abdüllatif Şener, CHP'yi karıştırdı22 Mayıs 2018 Salı 08:00
  • Liste dışı kaldılar! Metiner ve Tayyar'dan ilk açıklama22 Mayıs 2018 Salı 08:00
  • Türkiye'nin en genç milletvekili adayı Elifnur Bayram ilk kez konuştu22 Mayıs 2018 Salı 07:45
  • Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım!22 Mayıs 2018 Salı 07:30
  • Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye tokat gibi cevap22 Mayıs 2018 Salı 07:15
  • İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi22 Mayıs 2018 Salı 02:27
  • HDP, tutuklu vekillerden Baluken'i aday gösterdi22 Mayıs 2018 Salı 01:51
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri