Aklını yitiren Özgür'e 5 milyon TL tazminat!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 15 yıl önce cuma namazı için gittiği Yeşilyurt Ulu Cami'nin minaresinin aleminin başına düşmesi sonucu kafatasının bir bölümü alınan, akli melekelerini de büyük ölçüde yitiren Özgür Şen'in (37) ailesi, açtığı tazminat davasında 1 milyon 858 bin TL almaya hak kazandı. Kararın kesinleşmesi halinde ödenmesi gereken tazminatın yasal faiziyle birlikte 5 milyon TL'yi bulacağı belirtildi.

Üç kardeşin en küçüğü olan Özgür Şen'in bakımını, annesi Binnaz Şen ve ağabeyi Vural Şen üstlendi. Hem kanser hastası eşi İbrahim Şen'e, hem de oğluna bakan anne Binnaz Şen, "Parayla pulla işimiz yok. Bizler yaşlı insanlarız, bugün varız, yarın yokuz. Bizlere bir şey olursa, bu çocuğa kim bakacak? Konuşamıyor, doğru dürüst yürüyemiyor, okuyamıyor, yazamıyor. Ben oğlumu yaşarken kaybettim" diye konuştu.