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Isınmak için Hatice Sultan'ın türbe kapısını yaktı

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Isınmak için Hatice Sultan'ın türbe kapısını yaktı
Bursa’da madde bağımlısı kişi ya da kişiler, Kanuni Sultan Süleyman’ın kız kardeşi Hatice Sultana ait türbenin ahşap işlemeli tarihi kapısını ateşe verdi. Kapı küle dönerken, türbe de büyük tehlike atlatıldı.
Isınmak için Hatice Sultan'ın türbe kapısını yaktı Isınmak için Hatice Sultan'ın türbe kapısını yaktı Isınmak için Hatice Sultan'ın türbe kapısını yaktı

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman’ın kız kardeşi Hatice Sultan Türbesi'nin ahşap işlemeli kapısı, kimliği henüz belirlenemeyen madde bağımlısı gençlerin ısınmak için yaktıkları ateşle küle döndü.

RESTORASYONU YENİ YAPILMIŞTI

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bir süre önce restorasyonunu yaptığı türbe, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilen türbelerin arasında yerini alıyordu.

Gece geç saatlerde meydana gelen olayda alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını türbenin diğer taraflarına sıçramadan kısa sürede söndürmeyi başardı. Fakat yanan tarihi ahşap kapıdan geriye sadece külleri kaldı.

TÜRBE VE ÇEVRESİNİ MESKEN TUTTULAR

Son zamanlarda türbe çevresinde madde bağımlısı gençlerin bulunduğunu belirten vatandaşlar, bunun bir an önce önlenmesini gerektiğini dile getirdi. Polis ekipleri olayla ilgili kaçan şüphelileri arama çalışması başlattı.

Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Üyesi ve Gönüllü Çevre Müfettişi Ali Turan, türbenin büyük tehlike atlattığını belirterek, "Bu eserlere, değerlere sahip çıkılmalı. Ünlü tarihçi rahmetli Halil İnancık’ın Bursa’ya geldiğinde rehberliğini ben yaptım. Bana buraya ilk ayak bastığı gibi "Beni Hatice Sultan Türbesi’ne götür. Orayı görmek istiyorum" dediğinde ben buranın değerini anlamıştım" Yetkililer böylesine önemli tarihi kültürel miraslarımızı koruma ve kollama konusunda bir an önce harekete geçmelidir" diye konuştu.

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Isınmak için Hatice Sultan'ın türbe kapısını yaktıIsınmak için Hatice Sultan'ın türbe kapısını yaktıBursa’da madde bağımlısı kişi ya da kişiler, Kanuni Sultan Süleyman’ın kız kardeşi Hatice Sultana ait türbenin ahşap işlemeli tarihi kapısını ateşe verdi. Kapı küle dönerken, türbe de büyük tehlike atlatıldı.
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