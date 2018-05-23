23 Mayıs 2018 Çarşamba8 Ramazan 1439
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Çavuşoğlu: Kudüs'e askeri güç gidecek!

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Çavuşoğlu: Kudüs'e askeri güç gidecek!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kudüs'le ilgili İsrail'in hesap vereceğini söyledi.
Çavuşoğlu: Kudüs'e askeri güç gidecek! Çavuşoğlu: Kudüs'e askeri güç gidecek! Çavuşoğlu: Kudüs'e askeri güç gidecek!

 İslam dünyasının ilk defa bir karar aldığını da belirten Çavuşoğlu, 'Filistinli kardeşlerimizin Kudüs'ün korunması için oraya uluslararası bir güç göndereceğiz. İsrail bundan sonra istediği zaman kardeşlerimize saldıramayacak' dedi.


Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Antalya'da 166 milyon TL değerinde baraj, gölet, bal ormanı, ağaçlandırma ve çeşitli yatırımlarıyla ilgili temel atma töreni ve açılışları için Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törene katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  24 Haziran seçimlerinin sadece iç politika, ekonomi, turizm gibi konularda değil dış politika açısından da çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı karara karşı atılan adımları anlatarak, bundan sonra yapılacaklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"DOĞRUYU NE ZAMAN SÖYLEYECEĞİZ, ÖLDÜKTEN SONRA MI?"

Türkiye'nin artık eski gibi herkesin kabul ettiği kararları kabul etmediğini, sözü geçen, takdir edilen bir ülke olduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“İşte Amerika'nın aldığı karar, Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapma kararını kabul edebilir miyiz? Dünya da kabul etmiyor, biz de kabul etmiyoruz ama herkes bizim gibi cesur değil, bizim gibi sesini çıkaramıyor. Doğruyu ne zaman söyleyeceğiz, öldükten sonra mı söyleyeceğiz? Her gün korkudan ölecek miyiz? İnsan bir kere ölür, bin kere ölmez.

"BUNLARA MI BIRAKACAĞIZ KUDÜS'Ü!"

Kudüs davasına susarsak kim sesini çıkaracak, kim adım atacak. Biz Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almazsak kimler yer alacak? Bölgedeki ülkelere mi güveniyorsunuz? O gün katil İsrail askerlerinin hunharca yaraladığı Filistinli kardeşlerimizi getirmek istedik de Mısır karşı çıktı. Daha önceki karardan sonra Güvenlik Konseyi'nde Amerika'nın vetosuyla karar geçmediğinde Yemen'le genel kurula götürdük. Daha sonra Filistin Dışişleri Bakanı'yla Newyork'a gittik, bizden başka kimse yoktu dışişleri bakanı olarak. Bazı büyük Müslüman ülkelerin büyükelçileri bile ABD'nin baskısı ve tehdidi yüzünden Newyork'tan kaçmıştı. Bunlara mı bırakacağız Kudüs'ü? O yüzden Türkiye'nin güçlü olması sadece Manavgat için, Antalya için önemli değil, dünyadaki ümmet için, tüm dünyadaki mazlumlar için önemli."

"İSRAİL HESAP VERECEK"

İstanbul'da 72 saat içinde bir zirve gerçekleştirildiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Zirveden çıkan metnin içinden çıkan somut öneriler, somut kararlar, somut paragraflar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. 50 ülkenin katılımıyla ve oradan çıkan karar boş bir karar değil. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kardeşiniz oturup neler yapmamız gerekiyor, hangi adımları atacağız, öyle kınamakla olmaz, bundan sonra somut adım atmamız lazım. Çünkü İsrail'in attığı adımlar, estirdiği terörden dolayı hesap vermezse aymazlığı giderek artıyor. O yüzden İsrail hesap verecek. Ve bugün Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimiz ki bu bildiride de var, İsrail'in yaptıklarını Uluslararası Ceza Mahkemesine götürdü. Bunun peşini bırakmayacağız. Şu ana kadar 50 civarında dışişleri bakanı ve uluslararası örgüt genel sekreterleri yöneticileriyle görüştüm. Tüm dünyayla görüşerek artık İsrail'in hesap vermesini sağlayacağız" diye konuştu.

"KUDÜS'E ULUSLARARASI GÜÇ GÖNDERİLECEK"

Ayrıca bir soruşturma komisyonu kurulup gönderileceğini de belirten Bakan Çavuşoğlu, “İsrail'in buradaki ihlalleri açıkça ortaya çıkacak ve BM Cenevre'deki toplantısında İnsan Hakları Konseyi toplantısından bağımsız bir soruşturma komisyonunun kurulup oraya gönderilmesi kararı çıktı. Ve ilk defa İslam dünyası bir karar aldı. Filistinli kardeşlerimizin Kudüs'ün korunması için oraya uluslararası bir güç göndereceğiz. İsrail bundan sonra istediği zaman Filistinli kardeşlerimize saldıramayacak. Ve tabi ki bunu uluslararası camiayla BM ile birlikte yapacağız. Çünkü bu sadece biz Müslümanların derdi, sorunu değil. Üç semavi dinin ve üç semavi dine inananların sorunu ve sorumluluğu. Ve dünyadaki Museviler Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor. Neden, biz Musevilerle oradaki Siyonistleri iyi ayırt ediyoruz. 'Biz de karşıyız' diyorlar. İşte o yüzden Cumhurbaşkanımız dünyadaki Musevilere çağrıda bulunuyor. 'Bu, oradaki katilleri durdurmak sizin de sorumluluğunuz.' Sadece karşı çıkıyoruz demek yetmez, siz de sesinizi çıkaracaksınız, korkmayın, Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek alın" dedi.

BÜYÜKELÇİLİK KURACAK ÜLKELERE YAPTIRIM

Bu konuları ABD veto etse de hem BM Güvenlik Konseyi'ne, hem BM genel kurulunun gündemine taşıyacaklarını kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, “Ve çok daha önemli bir şey, ilk defa yani Kudüs'ün statüsünü ihlal edecek ve oraya büyükelçiliğini taşıyacak ülkelere karşı hangi yaptırımları uygulayacağız bunu çalışıyoruz. Bundan sonra yaptırım var, önlem var, tedbir var. Susmayacağız bundan sonra. Sadece çağırıp kınamayacağız bundan sonra, karşı adımlarımızı atacağız ve bunların atacağı yanlış adımların da önüne geçeceğiz. İşte bu yüzden Türkiye'nin çok daha güçlü olması lazım. Güçlü Türkiye için kritik gün 24 Haziran'dır" diye konuştu. 

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