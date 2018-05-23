23 Mayıs 2018 Çarşamba8 Ramazan 1439
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Tehdit ettiler! Dolar fırladı

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Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings'in Türkiye'ye yönelik yaptığı açıklamayla birlikte bankalararası piyasada dolar 4,66''yı gördü, euro da 5,49'u aşarak tarihi zirvesini yeniledi.
Tehdit ettiler! Dolar fırladı
Tehdit ettiler! Dolar fırladı Tehdit ettiler! Dolar fırladı Tehdit ettiler! Dolar fırladı

Dolar ve eurodaki yüksek seyir devam ediyor.

Bankalar arası piyasada dolar/TL, 4.6645 ile  tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Euro/TL ise Euro 5,4961 aşarak rekorunu yeniledi.

Saat 16.29 itibariyle dolar/TL 4.6327, euro/TL 5.4646 seviyesinde yer aldı.

Sterlin de 6.1909 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı.

FITCH AÇIKLAMASI YÜKSELİŞİ HIZLANDIRDI

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’ten gelen Türkiye değerlendirmesi sonrası kurdaki yükseliş hızlandı. Fitch açıklamasında, “Söylemler riskleri artırıyor. Para politikası siyasi sınırlamalara maruz kalıyor. Para politikası bağımsızlığı kredi notunu baskılıyor” ifadelerine yer verildi.

PİYASALAR MERKEZ'İ BEKLİYOR

Piyasalar Merkez Bankası'nın olası adımlarını bekliyor. Merkez Bankası piyasalardaki hareketi yakından izlediğini, gerekli adımların atılacağını açıklamıştı.

Küresel piyasalarda dolar, ABD'nin artan tahvil getirileri ve ABD-Çin ticaret geriliminin yumuşamasının desteğiyle başlıca para birimleri karşısında yükseldikten sonra, bu yükselişine ara vererek beş ayın zirve seviyesinin altında işlem görüyor. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksidün gördüğü beş ayın zirvesi olan 94.058'den geriledikten sonra 93.546 seviyesinde seyrediyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,60 seviyesinin psikolojik direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 4,50'nin ise kısa vadede destek konumuna gelebileceğini söyledi.

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