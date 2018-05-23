KKTC'den tartışılacak TL açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman, dolar ve eurodaki artış nedeniyle Türk Lirası'nın yerine başka para birimine geçilmesi ihtimalinin masada olduğu söyledi.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, dövizin hızlı artışı karşısında KKTC’nin sınırlı müdahale imkanları nedeniyle zor durumda olduğunu belirtti.



TL DEĞİŞİMİ MASADA



Erhürman, "Farklı para birimine geçme, kurları sabitleme gibi radikal öneriler de masamızdadır" dedi. Erhürman, "Bunları yapacağız anlamında söylemiyorum. Haydi bugün karar verdim de yapayım değil. Biz TL'nin değer kaybı karşısında hiç elimizde olmayan sebeplerle birtakım sıkıntılar yaşıyorsak, bunları Türkiye Cumhuriyeti ile çok daha açık konuşmak durumundayız ve konuşmaya da başladık"ifadelerini kullandı.

KKTC'DE RESMİ PARA BİRİMİ OLARAK TL KULLANILIYOR

KKTC'de resmi para birimi olarak Türk Lirası kullanılıyor. Ancak ülkede araç, mülk alımları ve kiralamalar döviz üzerinden yapılıyor.