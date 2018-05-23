23 Mayıs 2018 Çarşamba9 Ramazan 1439
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Eren Erdem'den gecenin bombası! Kılıçdaroğlu ve Tezcan'ı yakacak

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CHP'den aday gösterilmeyen ve önceki gün yurt dışına çıkmaya çalışan ancak, yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu için bunu başaramayan CHP'li vekil Eren Erdem itiraflara başladı. Erdem, Kılıçdaorğlu'nu ve Bülent Tezcan'ı ele verdi.
Eren Erdem'den gecenin bombası! Kılıçdaroğlu ve Tezcan'ı yakacak
Eren Erdem'den gecenin bombası! Kılıçdaroğlu ve Tezcan'ı yakacak Eren Erdem'den gecenin bombası! Kılıçdaroğlu ve Tezcan'ı yakacak Eren Erdem'den gecenin bombası! Kılıçdaroğlu ve Tezcan'ı yakacak

CHP'li vekil Eren Erdem, partisi tarafından aday gösterilmeyince önceki gün yurt dışına kaçmaya çalışmıştı. Ancak yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu için güvenlik görevlileri çıkışına izin vermemişti.

CANLI YAYINA ÇIKIP ANLATTI

Bunun üzerine Erdem bir TV kanalına telefonla bağlanarak Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi suçladı. Erdem, bugüne kadar yaptığı FETÖ propagandalarından Kılıçdaroğlu'nun ve Bülent Tezcan'ın sorumlu olduğunu ifade etti.

"ZAMAN GAZETESİ'NE BENİ KILIÇDAROĞLU GÖNDERDİ, MİT TUTANAKLARINI TEZCAN VERDİ"

CHP'li Erdem, Zaman Gazetesi'nin önüne kendisini Kılıçdaroğlu'nun gönderdiğini, MİT Tırları yalanlarını içeren tutanakları da kendisine CHP'li Bülent Tezcan'ın verdiğini söyledi.

SAVCIYA SÖYLEYECEĞİM

Erdem ayrıca, MİT tırlarıyla ilgili yalanların bulunduğu tutanakların nereden aldığının savcı tarafından kendisine sorulması durumunda, bunu Bülent Tezcan'dan aldığını söyleyeceğini açıkladı.

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