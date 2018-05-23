15 yaşındaki gence 36 milyon dolarlık ceza

ABD'de geçen yıl Oregon eyaletindeki orman yangınını başlatan zanlıya 36,6 milyon dolar para cezası verildi.

Hakim John Olson, yangını çıkarttığında 15 yaşında olan olan gence 19 bin 500 hektar ormanlık alanın yanmasına neden olmasından dolayı 36,6 milyon dolarlık para cezası verilmesine hükmetti.

"Karar saçmalık"



İsmi açıklanmayan zanlının avukatı kararın "saçmalık" olduğunu belirtti.

Para cezasının 2000'de Ukrayna'dan ABD'ye gelen ailesinin değil, çocuğun sorumluluğunda olduğu ifade edildi.

Ödeme planı yapılacak



Mahkemeden yapılan açıklamada gencin bu miktarı ödemesinin mümkün olmadığı, bir ödeme planının yapılacağı belirtildi.

Oregon'da eylül ayında çıkan yangına, ismi açıklanmayan gencin kanyona attığı havai fişeğin neden olduğu tespit edilmişti.